McLaren W1: технологическое чудо. Как это все работает.

Более десяти лет спустя после того, как P1 потряс мир автомобилей, McLaren представил свою новую гиперкар W1. Как и его предшественник, W1 является гибридом с задним приводом и установленным в середине V-образным 8-цилиндровым двигателем. Но это еще не все. В этой машине есть гораздо более продвинутые технологии. Вот что делает ее так захватывающей.

Очень многое в истории этой машины связано с аэродинамикой, что можно ожидать от автопроизводителя, связанного с командой Формулы-1. McLaren сообщает максимальную цифру в 2205 фунтов при скорости 174 миль в час, что близко к Aston Martin Valkyrie с 2425 фунтами и превышает 1800 фунтов McLaren Senna.

Сравнение с Valkyrie интересно, потому что это единственный другой дорожный автомобиль, который так сильно полагается на нижнюю часть кузова, "эффект земли", а не на традиционные элементы верхнего кузова. Это помогает максимизировать аппаратную аэродинамику без добавления слишком большого сопротивления, что отнимало бы прямолинейную производительность.

Различные активные аэродинамические системы позволяют W1 достигать максимальной скорости 217 миль в час - такой же, как у P1, несмотря на то, что W1 способен создавать значительно больше аппаратного аэродинамического силы.

Передний спойлер активен и движется по дуге, чтобы добавлять или уменьшать аппаратное аэродинамическое усилие на передней оси по мере необходимости, в то время как сзади есть то, что McLaren называет "активным задним крылом". Вдохновленный задней частью кузова гоночного автомобиля F1 GTR 1997 года, задняя часть кузова может удлиниться на почти фут, чтобы увеличить эффективность диффузора на нижней части автомобиля.

Диффузор имеет широкие тоннели, начинающие изгибаться сразу за кабиной и перед задней осью. Как Bugatti Tourbillon, диффузор также служит задним бампером, достаточно прочным, чтобы выдержать серьезные удары без необходимости дополнительной (тяжелой) конструкции. Даже силовая установка наклонена на 3 градуса вниз, чтобы обеспечить больше места для диффузорных каналов.

Есть и другие интересные детали, например, воздухозаборники, выполненные в форме боковых боковых накладок, которые мы видели в гоночных автомобилях Формулы-1 несколько лет назад. Сиденья закреплены на месте, что помогает уменьшить фронтальную площадь, а педальный ящик и руль подходят к водителю. Это означает, что ноги водителя будут выше, чем бедра, как и в случае с гоночными автомобилями Формулы-1 и спорт-прототипами многие годы.

Даже передняя подвеска помогает увеличить аппаратное аэродинамическое усилие и охлаждение тормозов. McLaren использует двухрычажные рычаги, как и следовало ожидать, но также имеет тяговые стержни, пружины торсионного типа и внутренние амортизаторы, как у гоночного автомобиля Формулы-1, перемещая множество компонентов подвески из потока воздуха. Рычаги и стойки изготовлены из титана, напечатанного на 3D-принтере, а нижние рычаги закреплены высоко и имеют форму аэродинамического профиля, что способствует общему аппаратному аэродинамическому усилию. Также есть амортизатор подъема, еще одно устройство, производное от гоночных автомобилей, которое помогает предотвратить сильное опускание кузова под нагрузкой. На W1 также нет отдельной передней подрамки, компоненты подвески крепятся непосредственно к углеродному каркасу.

Чтобы создать стабильную аэродинамическую платформу для автомобиля с высоким аппаратным аэродинамическим усилием, нужна подвеска. Как и у P1, у W1 есть настройки для дороги и гонок, последние снижают высоту подвески на 1,46 дюйма спереди и 0,7 дюйма сзади, а также значительно увеличивают коэффициент жесткости пружин и силу демпфирования.

Задняя подвеска более традиционна, с обычными винтовыми пружинами поверх амортизаторов, так как аппаратное аэродинамическое усилие задней части создается диффузором. Перемещая эти компоненты подвески дальше наружу, McLaren может использовать более широкие, круче и, следовательно, более эффективные каналы диффузора. Однако у McLaren также есть то, что он называет "активными падающими звеньями", которые работают с антикрутящей поперечной палкой в форме буквы Z, чтобы контролировать вертикальное перемещение без необходимости использования "третьего элемента", такого как амортизатор подъема спереди. Мы попросили McLaren предоставить больше информации о данной системе. Мы также спросили, как именно регулируется высота подвески.

Современная McLaren Automotive, как мы ее знаем, использовала двигатель V-образной 8-цилиндровый с двумя турбонагнетателями, разработанный на основе гоночного двигателя Nissan 1980-х годов. С W1 McLaren представляет свою вторую разработку двигателя внутри компании после 120-градусного V-образного 6-цилиндрового двигателя Artura, двухтурбированный 4,0-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель, способный развивать 903 лошадиные силы и 664 фунт-фут крутящего момента, и с оборотами до 9200 об/мин. Для тех, кто следит за этим, это столько же лошадиных сил, сколько у V-образного 8-цилиндрового двигателя и гибридной системы P1 вместе взятых.

Есть также интересные детали, например, использование приводов пальцев для привода пружин клапана, а не гидравлических пальцев ведра и шайбы, что позволяет достичь более высокой производительности при больших оборотах. В отличие от практически любого другого двигателя, V-образный 8-цилиндровый двигатель не использует металлический торсионный демпфер, а использует систему жидкостного демпфирования. Невероятно, и, вероятно, это помогает сэкономить вес.

В отличие от многих других гибридных гиперкаров, W1 передает мощность только на задние колеса, и делает это через новую восьмиступенчатую двухсцепную коробку передач. И в отличие от Artura, у W1 его электрический двигатель установлен сбоку от коробки передач и работает после двух сцеплений. Он питается от 1,4-киловатт-часовой батареи и сам по себе развивает мощность 342 лошадиных силы и 324 фунт-фут крутящего момента. В совокупности получается 1241 лошадиная сила и 988 фунт-фут.

У W1 очень короткий диапазон полностью электрической езды, но электрический двигатель всегда используется для заднего хода. Он также добавляет различные уровни наддува двигателю в зависимости от режима езды. Кнопка наддува на рулевом колесе позволяет водителю одновременно использовать максимальную мощность.

Хотя это не такая современная технология, как другие элементы W1, но все же интересно. Козырьки солнца изготовлены из углеродного волокна и имеют толщину всего 0,1 дюйма. Они напоминают о внимании McLaren к сбережению веса. McLaren сообщает сухой вес 3048 фунтов, так что можно предположить, что с учетом всех необходимых для вождения жидкостей, W1 весит около 3300 фунтов. Впечатляюще легкий для гибрида с таким уровнем производительности. Гораздо легче, чем у Valkyrie и Mercedes-AMG One, и почти не тяжелее 750S, у которого 500 лошадиных сил и намного меньше аппаратного аэродинамического силы.

О W1 мы все еще много не знаем и с нетерпением ждем узнать больше. Исследуя детали, W1 кажется объединяющей лучшие технологии и идеи, доступные сегодня, чтобы продвинуть игру в гиперкарах вперед. Она может "только" иметь чуть больше 300 лошадиных сил, чем P1, но это должна быть намного более быстрая машина.

Десять лет назад это было почти невероятно, и, честно говоря, сейчас это едва вероятно.