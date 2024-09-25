Mansory Ferrari Purosangue оказывается не таким уродливым, как вы думаете. На самом деле, это еще хуже.

Компания Mansory представила свой новый Ferrari Purosangue 'Pugnator' на выставке Monaco Yacht Show. Автомобиль получил множество улучшений, включая обвес широкого кузова, элементы отделки из углеродного волокна и внушительную мощность.

Немецкая автомобильная мастерская Mansory снова в деле. Известная своими тюнинг-проектами, превращающими красивые автомобили в неузнаваемые чудовища, на этот раз взяла на себя задачу преобразить Ferrari Purosangue. И, между прочим, результат вызывает немало эмоций.

Презентация так называемого "Pugnator" от Mansory прошла на Monaco Yacht Show. Название можно перевести как "соперник" или "конкурент" с латыни. Но, похоже, больше подходит название "Repugnantor" — правда же? Автомобиль лишен прекрасных линий и изящных форм Purosangue в результате установки обвеса широкого кузова, элементов отделки из мраморного углеродного волокна, вентиляции, аэродинамических спойлеров и огромного антикрыла.

Диски Mansory FC.5 — кованые, легкие, диаметром 22 дюйма спереди и 23 дюйма сзади. Под пестрыми черными акцентами и мраморным углеродным волокном Purosangue скрывается менее вызывающий красный цвет Vermillion Red. Визуально это, возможно, единственное достоинство автомобиля.

Однако Mansory увеличила мощность Purosangue. Благодаря быстрой прошивке ЭБУ и новому четырехпоточному спортивному глушителю с клапанами Pugnator выдает 755 лошадиных сил и 538 фунт-футов крутящего момента из 6,5-литрового V-12 двигателя Ferrari. Это значительный прирост по сравнению с заводскими 715 л.с. и 528 фунт-футов Purosangue.

Интерьер выглядит... лучше. Хотя, это не значит много. Перфорированная белая кожа с красной строчкой покрывает практически каждый сантиметр салона, и логотипы Mansory здесь повсюду. Руль и приборная панель украшены вставками из красного углеродного волокна, чтобы соответствовать дизайну экстерьера.

Конечно, компания Mansory выпускает контроверсиальные продукты уже более 35 лет, так что покупатели для этого Ferrari Purosangue обязательно найдутся — хоть их и будет всего семь. Mansory пока планирует выпустить ограниченную серию, но не раскрывает стоимость каждого автомобиля. Покупателям придется заплатить значительно больше, чем базовая цена Purosangue, которая составляет $423 686.

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