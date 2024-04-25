Lotus Evija X удерживает конкретный рекорд самой быстрой машины на Нюрбургринге

Вспомните дикий Lotus Evija X, который мы видели в прошлом году на тестах на Нюрбургринге? Теперь он наконец-то вышел на свет. Это строго уникальный электрический зверь - версия исключительно для трека гиперкара, удерживающего очень специфический рекорд - самого быстрого транспортного средства на Nordschleife с шасси серийного автомобиля. Позвольте нам объяснить.

Он прошел круг за 6 минут и 24 секунды, или на 11 секунд быстрее, чем Mercedes-AMG One. Этот автомобиль с двигателем из Формулы-1 является самым быстрым уличным автомобилем за всю историю 'Ring. Однако Lotus Evija X не является самым быстрым автомобилем в целом, прошедшим круг по зеленому аду. Volkswagen ID.R прошел за 6:05, в то время как Porsche 919 Hybrid Evo остается непобежденным, с невероятными 5:19.

Фото: Motor1.com

Поскольку ни ID.R, ни 919 Hybrid Evo не имеют никакого отношения к серийным моделям, Lotus может хвастаться производительностью Evija X. Следует отметить, что существовал еще один автомобиль, который был быстрее Lotus помимо этих двух. В 1983 году Стефан Беллоф проехал 956 за 6:11. В том же году и на том же автомобиле Йохен Масс пересек финишную черту за 6:16.

Evija X, скорее всего, вернется на Нюрбургринг и попытается сократить секунды с уже впечатляющего времени круга. Показатели, достигнутые им в октябре 2023 года, были на влажной трассе, поэтому есть место для улучшений. Lotus говорит о том, что мы должны "следить за этим пространством" в отношении потенциально лучшего времени.

Помимо безумной аэродинамики с массивным антикрылом у трекового автомобиля есть шины Pirelli slicks, новые амортизаторы и тормоза из углеродного волокна. Под кожей тот же углеродный каркас и четырехмоторная установка мощностью 2 011 лошадиных сил и 1 257 фунт-футов крутящего момента, что и в уличной Evija. Четыре электромотора питаются от относительно небольшого аккумулятора на 70 кВт-ч, установленного за сиденьями.

Lotus предлагает разгон до 100 км/ч за менее чем три секунды и разгон от 100 км/ч до 200 км/ч также менее чем за три секунды. Разгон от 200 км/ч до 300 км/ч, как утверждается, занимает менее четырех секунд. На пределе, дорожный автомобиль электронно ограничен на скорости 350 км/ч. Дорожная Evija начала производство много лет спустя после своего дебюта, и будет собрано всего 130 единиц.