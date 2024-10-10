Лексус LX 700h Overtrail: зверь-гибрид с изысканной роскошью

После почти трех десятилетий на рынке, Lexus LX наконец-то был электрифицирован. По четвертому поколению роскошного внедорожника была создана новая версия 700h, занимающая вершину линейки. В то время как многих гибридных автомобилей за последние годы коснулся тренд на уменьшение объемов двигателей, здесь такой ситуации не произошло. Luxobarge сохранил свой двойной турбированный 3,5-литровый двигатель V-6 и добавил параллельную гибридную систему.
Мотор-генератор с муфтой размещен между двигателем внутреннего сгорания и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. В отличие от предыдущих моделей Lexus с параллельной гибридной установкой, LX 700h получил как генератор, так и стартер. Эти элементы являются важными для обеспечения работы автомобиля в случае неисправности гибридной системы. Даже когда происходит сбой, полноразмерный внедорожник будет продолжать движение, полностью полагаясь на бензиновый двигатель.
Это становится возможным благодаря генератору, который питает вспомогательный аккумулятор на 12 В, а стартер обеспечивает независимое зажигание двигателя. Даже в таком нежелательном случае низкоскоростной режим LX 700h будет продолжать работу, также как и системы контроля тяги и система активного контроля высоты подвески, которая автоматически регулирует высоту хода.
Чтобы гарантировать, что LX сохранит свои внедорожные характеристики, Lexus разработал водонепроницаемую конструкцию для защиты гибридного аккумулятора. Он расположен на заднем полу в кузове, где также есть водонепроницаемый лоток, разделенный на верхнюю и нижнюю части. Даже с новыми добавленными электрическими элементами возможно преодоление глубины воды до 27,5 дюймов (70 сантиметров).
Но это еще не все. Обновленный комплектации для LX включает новый 12,3-дюймовый цифровой приборный дисплей, переделанные передние сиденья и поддержку быстрой зарядки для беспроводной панели. 700h также получил что-то под названием системы Electro-Shiftmatic - впервые для внедорожного Lexus. Toyota впервые использовала этот термин в 2003 году для системы переключения без механического привода на Prius. В электрифицированном LX это приносит "эксклюзивную ручку переключения, обеспечивающую приятное тактильное ощущение с отличной удобностью использования".
Обновленный LX, включая новую 700h, постепенно поступит в продажу начиная с конца текущего года. Детали ценообразования для гибридной модели пока не разглашаются, но будьте готовы к доплате по сравнению с LX 600. В США цена на бензиновую модель начинается от $93,915 и достигает $134,490.