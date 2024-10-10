Лексус LX 700h Overtrail: зверь-гибрид с изысканной роскошью

После почти трех десятилетий на рынке, Lexus LX наконец-то был электрифицирован. По четвертому поколению роскошного внедорожника была создана новая версия 700h, занимающая вершину линейки. В то время как многих гибридных автомобилей за последние годы коснулся тренд на уменьшение объемов двигателей, здесь такой ситуации не произошло. Luxobarge сохранил свой двойной турбированный 3,5-литровый двигатель V-6 и добавил параллельную гибридную систему.

Мотор-генератор с муфтой размещен между двигателем внутреннего сгорания и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. В отличие от предыдущих моделей Lexus с параллельной гибридной установкой, LX 700h получил как генератор, так и стартер. Эти элементы являются важными для обеспечения работы автомобиля в случае неисправности гибридной системы. Даже когда происходит сбой, полноразмерный внедорожник будет продолжать движение, полностью полагаясь на бензиновый двигатель.

Это становится возможным благодаря генератору, который питает вспомогательный аккумулятор на 12 В, а стартер обеспечивает независимое зажигание двигателя. Даже в таком нежелательном случае низкоскоростной режим LX 700h будет продолжать работу, также как и системы контроля тяги и система активного контроля высоты подвески, которая автоматически регулирует высоту хода.

Фото: Motor1.com

Чтобы гарантировать, что LX сохранит свои внедорожные характеристики, Lexus разработал водонепроницаемую конструкцию для защиты гибридного аккумулятора. Он расположен на заднем полу в кузове, где также есть водонепроницаемый лоток, разделенный на верхнюю и нижнюю части. Даже с новыми добавленными электрическими элементами возможно преодоление глубины воды до 27,5 дюймов (70 сантиметров).

Но это еще не все. Обновленный комплектации для LX включает новый 12,3-дюймовый цифровой приборный дисплей, переделанные передние сиденья и поддержку быстрой зарядки для беспроводной панели. 700h также получил что-то под названием системы Electro-Shiftmatic - впервые для внедорожного Lexus. Toyota впервые использовала этот термин в 2003 году для системы переключения без механического привода на Prius. В электрифицированном LX это приносит "эксклюзивную ручку переключения, обеспечивающую приятное тактильное ощущение с отличной удобностью использования".

Фото: Motor1.com

Обновленный LX, включая новую 700h, постепенно поступит в продажу начиная с конца текущего года. Детали ценообразования для гибридной модели пока не разглашаются, но будьте готовы к доплате по сравнению с LX 600. В США цена на бензиновую модель начинается от $93,915 и достигает $134,490.