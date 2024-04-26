Kia EV9 GT выйдет в январе 2025 года с «огромной мощностью»

Документ компании Kia о бизнес-результатах за первый квартал 2024 года наполнен обычными продажами и финансовыми цифрами, которые мы не будем вас утомлять. Вместе с пресс-релизом корейская компания также опубликовала запись Инвестиционного дня своего генерального директора, который состоялся в начале этого месяца. Мы обнаружили несколько интересных деталей о планировании продукции.

EV9 GT выйдет на свет в январе 2025 года с "огромной мощностью" от улучшенной двойной моторной установки. Kia заявляет, что автомобиль разгонится до 100 км/ч за менее четырех секунд, что впечатляет, учитывая вес крупного внедорожника, почти 2700 кг. Мы ожидаем значительного увеличения мощности по сравнению с 379 л.с. и 700 Нм, предлагаемыми самой мощной версией на сегодняшний день. Дополнительная динамика поможет версии GT сократить более чем на одну секунду время разгона.

Если не планируются улучшения батареи, то дальность поездки, скорее всего, пострадает. Это обычно происходит, когда у электромобиля улучшают характеристики за счет эффективности. Сегодняшний EV9 GT-Line проходит 270 миль на одной зарядке, согласно данным EPA. Kia упоминает, что полноприводная модель GT получит более мощную подвеску и улучшенные тормоза.

Это не единственный электрический внедорожник Kia, который собирается породить версию GT. Хотя на Инвестиционном дне генерального директора это не упоминалось, EV5 GT уже сделал раннее появление в Китае. Недавно он был официально зарегистрирован Министерством промышленности и информационных технологий, и изображения появились на сайте MIIT.

Позже во время презентации, которую мы прикрепили ниже, на заднем плане была показана дорожная карта продукции. Обновленный EV6 запланирован к запуску на рынок во втором квартале этого года. Спортивная версия EV6 GT последует в начале четвертого квартала. Kia также планирует внести изменения в популярный Sportage в последнем квартале года. Также, первый EV3 и новый K4 появятся в третьем квартале, а большой седан K8, недоступный в Соединенных Штатах, получит рестайлинг в середине жизненного цикла.

Но сначала скоро появится пятидверная версия хэтчбека компактного седана K3, также не предназначенная для продажи в Америке.