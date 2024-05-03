Jeep Gladiator наконец получит гибридную силовую установку 4xe

Генеральный директор бренда Антонио Филоза не раскрыл ничего, кроме общей даты выпуска модели, в своей публикации в LinkedIn, однако, скорее всего, пикап будет использовать одну и ту же гибридную силовую установку с Wrangler.

В этом внедорожнике установлен 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, стартер-генератор и электромотор в восьмиступенчатой автоматической коробке передач. Общая мощность системы составляет 375 лошадиных сил и 470 фунт-футов крутящего момента.

4xe появляется после того, как Jeep принял решение убрать вариант с двигателем EcoDiesel для Gladiator. Новая гибридная модель присоединится к версии с 3,6-литровым V-6 двигателем, который развивает 285 л.с. и 260 фунт-футов крутящего момента, что делает гибрид самым мощным выбором.

Компания Jeep не подтвердила точную дату появления Gladiator 4xe, вместо этого передав старое заявление, что к 2025 году бренд электрифицирует всю свою линейку. Пока придется ждать более конкретных деталей.

Также неизвестна цена на пикап. Wrangler 4xe 2024 года начинается от $52,554 (включая $1,895 за доставку), что почти на $20,000 дороже, чем версия на бензине базового уровня. Похожий премиум над базовым Gladiator поставит цену на гибрид чуть менее $60,000.

Купили бы вы гибридный Jeep Gladiator?