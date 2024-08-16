GMA T.50 меняет представление о суперкарах

Разработчик Гордон Мюррей Автомотив, Dario Franchitti, рассказал, что начинает свой рабочий день в 6:00 утра и уже получил сообщения от Гордона за час до этого. "‘Что думаешь об этом? Что если бы мы сделали так?’ - спрашивает Мюррей Франчитти.

Хотя разработка гиперкара T.50 технически завершена (из запланированных 100 машин уже доставлены 25), у Мюррея не утихают творческие замашки. "У нас есть планы до 2040 года," - поделился Франчитти.

Трехкратный победитель Инди и четырехкратный чемпион Индикара стал неотъемлемой частью команды разработки GMA. Возможно, казалось бы, что участие гонщика в создании дорожного автомобиля приведет к кошмару на дорогах, но это не так. Франчитти и Мюррей с одинаковым энтузиазмом стремятся создать увлекательный и завораживающий автомобиль, но прежде всего - веселый.

Невозможно не сравнивать T.50 с другим шедевром Мюррея для дороги - McLaren F1. Оба автомобиля - легкие трехместные с индивидуальными V-12 двигателями, механическими коробками передач и фокусом на великолепное поведение на дороге в ущерб абсолютной скорости.

Хотя суперкары становятся быстрее, спортивнее и более производительными, уровень вовлеченности вождения упал. T.50 предлагает антидот от этой стагнации, построенный на современных компонентах.

Рядом с T.50 сразу бросается в глаза его размер. Размером он как Boxster, и весит 2200 фунтов, немного меньше, чем F1. Это удивительно для современного автомобиля, обремененного всеми средствами безопасности, которые не требовались при выпуске F1 в девяностых годах.

4,0-литровый V-12 Cosworth T.50 выдает 654 лошадиные силы, чуть больше, чем у F1. Однако двигатель F1 объемом 6,1 литра от BMW крутился до 7500 об/мин. Малогабаритный двигатель T.50 достигает своего предела на 12 400 оборотах в минуту. Это не ошибка. Обещает быть невероятным опытом.

Сядя в салон, понимаешь, насколько тесно внутри T.50. Водитель - Франчитти в данном случае - сидит спереди по центру, пассажиры сзади. Я ростом 183 см и с трудом нахожу комфорт на заднем сиденье, приходится наклоняться, чтобы голова не ударилась о закрывающуюся дверь.

На старте короткой поездки Франчитти хочет продемонстрировать удобство и качество хода T.50. Мы легко проезжаем через лежачие полицейские и выезжаем с крутого подъезда, не задевая днищем. Еще более впечатляюще, когда он говорит, что в автомобиле нет механизма поднятия передней оси, потому что это добавило бы веса.

Двигатель производит первое впечатление. Он настолько плавный, что удерживает скорость 30 км/час даже на пятой передаче. Благодаря легким внутренностям двигателя V-12 и отсутствию маховика в приводной установке, реакция на нажатие педали газа мгновенная. Можно работать на второй передаче от 30 км/час до 299 км/час. Звук будет потрясающим на всем пути.

Дорога Кармел-Вэлли - это место, где T.50 проявляет себя наилучшим образом. Это узкая полоса шоссе с плохим покрытием, но с большим количеством поворотов и банков. Во время нашего короткого теста T.50 сияет. Он поглощает ухабы, которые я бы избегал на любом другом суперкаре. Амортизаторы с постоянной жесткостью не имеют режимов для регулировки качества хода.

У вас есть один вариант, и это тот, который, по мнению Мюррея, Франчитти и команды GMA, был лучшим, разработанным с учетом использования шин Michelin Pilot Sport 4S. Когда Франчитти гонял в Индикаре и работал над настройкой, он выбирал все, что было быстрее, даже если машина была кошмаром для вождения. Но здесь?

"Фокус - на удовольствии, делаем его увлекательным для вождения," - говорит он.

Иногда, говорит Франчитти, команда разработчиков заходила слишком далеко, делая T.50 жестким и серьезным. Им приходилось отойти назад, смягчить, и напомнить себе о конечных целях T.50.

Опыт для пассажира отличается от опыта водителя. Позиции сидений по отношению к осям разные, и реакция на неровности дороги и их передача через амортизаторы будет по-разному ощущаться, и T.50 настроен на водителя.

Кроме того, есть двигатель. Настройки хода могут меняться в зависимости от типа вождения. Режим GT делает подачу газа менее агрессивной и плавной, а режим Sport позволяет быстро переключиться на холостые ходы, обеспечивая более быструю, резкую перераспределение веса.

Cosworth создал нечто невероятное с этим двигателем, его звук безуменный, а в нижних передачах мощность поставляется абсолютно так, но в то же время он плавный и управляемый в городе. Дополнительный плюс - ручная коробка передач, и в дорожном автомобиле нет педалей переключения передач.

Проблема прокатки, особенно в таком автомобиле, в том, что от этого опыта можно понять лишь ограниченное количество информации. По пути назад Франчитти рассказывает, что самые большие изменения по сравнению с F1 - это тормоза и фары. Качество, удобство и производительность тормозов улучшились, а вес автомобиля значительно снизился, что означает меньше работы для улучшенной системы.

Очевидно, что я не могу точно сказать, что тормоза стали лучше. Нам придется подождать, пока мы сами не сядем за руль T.50, чтобы сделать это утверждение, но я верю Франчитти.

Впечатляет также то, что в T.50 используются стандартные тормоза, самые маленькие керамические тормоза, которые делает Brembo. Команда GMA хотела сделать их еще меньше, но никто не согласился сделать индивидуальные тормоза в ограниченных количествах без огромной дополнительной платы.

Пока автомобиль остывает, и мы рассматриваем все его многочисленные детали, становится ясно, насколько внимательное внимание уделено каждой мелочи. Вентилятор на задней части, который кто-то считает трюком, эффективен при поддержании уровня платформы при торможении на высокой скорости и стабилизации при преодолении поворотов на высокой скорости. Двигатель установлен низко и как можно дальше вперед. На T.50 нет внешних узлов, только один небольшой вентилятор для обработки всего сзади.

Салон впечатляет, все тщательно обработано, как будто это производство швейцарских наручных часов. У каждого управляющего элемента приятный щелчок или удар, нет сенсорных кнопок или огромных экранов.

Франчитти говорит, что клиентская база GMA состоит из людей от середины двадцатых до середины восьмидесятых лет, и все они купили автомобиль для использования, а не для хранения. По словам Гордона, каждый год он хочет вручать премию владельцу, который проехал на своем T.50 наибольшее количество миль, и он хочет, чтобы владельцы хвастались не тем, сколько времени автомобиль провел в гараже за год, а сколько миль они проехали. Ведь этот суперкар создан для вождения. И так должно быть.

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