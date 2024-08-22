Ford Everest Tremor: надежный внедорожник на базе Ranger SUV

В третьем поколении с 2022 года, этот универсальный автомобиль обзавелся новой версией Tremor, которая делает его более подготовленным для приключений. Он становится ближе к уровню Raptor, который пока не выпускается компанией Blue Oval.

Сегодня в Австралии был представлен Everest Tremor с различными улучшениями. Ford установил новую подвеску с амортизаторами Bilstein, а также новые пружины. Этот массивный внедорожник укомплектован шинами General Grabber AT3 и имеет дополнительный дюйм дорожного просвета по сравнению с обычной моделью.

Взятый из Ranger Raptor, только у версии Tremor появился режим вождения Rock Crawl для лучшего сцепления с дорогой. Кроме того, самый прочный Everest имеет другую переднюю решетку радиатора с сотовым узором и встроенными вспомогательными LED-фарами. Для придания дополнительного шарма, Ford добавил прочные боковые ступени, стальную защиту поддона и обязательные эмблемы Tremor.

Интерьерные изображения пока не были опубликованы, но известно, что в нем представлены сиденья с простежкой Tremor и черные акценты. Ford также укомплектовал высокопроходимый Everest всепогодными ковриками, двухзонным климат-контролем и электроприводом сиденья водителя. Благодаря базовой комплектации Sport, автомобиль хорошо оснащен.

Под капотом ничего не изменилось: Everest Tremor оснащен тем же 3,0-литровым V-6 турбодизельным двигателем мощностью 247 лошадиных сил и крутящим моментом 443 фунт-фут. Мощность передается на систему полного привода через 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Эта конфигурация обеспечивает максимальную сцепляемую тяговую способность универсального внедорожника в размере 7 716 фунтов.

В то время как Ranger Tremor, на котором основан Everest, оснащен четырехцилиндровым двигателем Down Under, Everest Tremor поставляется исключительно с более крупным V-6. Только у версии внедорожника можно выбрать оттенок краски Command Grey, и вы не найдете режима Rock Crawl в версии пикапа. За дополнительную плату доступны различные пакеты, такие как Rough Terrain, Touring, Premium и Towing, которые увеличивают стоимость выше стандартной версии Everest Tremor.

Компания Ford Australia запросила 76 590 австралийских долларов до добавления опций. По текущему курсу это примерно 51 700 долларов США. Это на 5 500 долларов меньше, чем стоит базовая версия Ranger Raptor, но конвертация валют не всегда отражает полную картину, поскольку в это включены другие факторы, включая местные налоги.

Начало производства запланировано на ноябрь.