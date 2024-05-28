Первый гибридный Porsche 911 обладает мощностью 532 л.с. и стоит 166 895 долларов

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Автомобильная компания Porsche обычно предпочитает не жалеть средств на обновление автомобилей, и даже по своим стандартам обновленная модель 911 на шасси 992 выглядит впечатляюще. Появление гибридной версии 911. К 2025 году новая модель Carrera GTS объединит традиционный для 911 шестицилиндровый двигатель с электромотором и электрическим турбокомпрессором, увеличивая мощность до 532 лошадиных сил и 449 фунт-футов крутящего момента. Ожидается, что модель появится до конца года.

Появление гибридной версии Porsche 911

Carrera GTS получит новый 3,6-литровый шестицилиндровый двигатель вместо старого 3,0-литрового агрегата (который останется в других моделях 911). Этот двигатель развивает 478 л.с. и 420 фунт-футов крутящего момента, что на пять лошадиных сил больше, чем у предыдущего двигателя GTS. Гибридная система позволяет Porsche отказаться от двойной турбинной установки в пользу одного электрического турбокомпрессора. Это похоже на традиционный выхлопной турбокомпрессор, но с 11-киловатным (14,7-л.с.) мотором на валу между турбиной и компрессором. Этот мотор способен быстро раскручивать турбину для быстрого отклика, минимизируя турболаг, но также может заряжать энергией 400-вольтовую батарею.

Также в модели будет установлен мотор тяги мощностью 32,6 л.с., расположенный между шестицилиндровым двигателем и восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Оба они работают от небольшой 1,9-киловатт-часовой батареи, размещенной под передним капотом, где обычно находится 12-вольтовая батарея в других моделях 911. 12-вольтовая батарея в свою очередь перемещается в отсек за задней полкой багажника. Эта силовая установка разработана для улучшения производительности во всем диапазоне оборотов, обеспечивая оптимальное воздушно-топливное соотношение 14,7:1 почти всегда.

В общей сложности новая модель Carrera GTS весит на 103 фунта больше предыдущей версии, и часть этого веса приходится на дополнительное стандартное оборудование, включая систему заднего рулевого управления, но дополнительная мощность более чем компенсирует это. Это первая модель 911 Carrera, которая показывает результат менее 3 секунд до 60 миль в час, с временем 2,9 секунды.

Изменения в аэродинамике и стилистике

Помимо гибридной системы T-Hybrid, Carrera GTS получает новые активные аэродинамические закрылки спереди для улучшения необходимого охлаждения, но без увеличения аэродинамического сопротивления. Передние и задние бамперы получили некоторые стилистические изменения, появились новые варианты колес, а задние шины стали шире на 10 мм и теперь составляют 315/30ZR21, в то время как передние остались на уровне 245/35ZR20. Внутри самое значительное изменение - это полностью новый цифровой приборный дисплей, что означает, что аналоговый тахометр наконец-то ушел. Тем не менее, цифровой дисплей помещает тахометр в центре, что соответствует стилю 911.

Фото: Motor1.com

Базовая модель Carrera также обновлена к 2025 году с турбинами и интеркулерами от предыдущих моделей GTS и Turbo. Мощность увеличилась на девять лошадиных сил, но крутящий момент остался на уровне 331 фунт-фут. Те же обновления внесены и в базовую Carrera, но передние и задние бамперы отличаются от GTS и не имеют активных аэродинамических закрылок.

Стоимость обновленных моделей Porsche

К 2025 году доступны только обновленные модели базовой Carrera и Carrera GTS, но будут и другие. В настоящее время Porsche предложит базовую Carrera как купе или кабриолет с задним приводом, в то время как GTS будет предлагаться как купе или кабриолет с задним или полным приводом, а также с полным приводом Targa. Модели Turbo и Turbo S, а также GT3 RS также будут представлены в 2025 году.

Фото: Motor1.com

Цены на автомобили увеличились во всех категориях, с базовой Carrera, которая поднялась с $116,050 до $122,095, и GTS, увеличившейся с $152,550 до $166,895. Безусловно, цены существенно выросли, но Porsche быстро указывает на улучшенную производительность и стандартное оборудование, особенно у GTS.

Ожидается, что обновленные модели 992 Carrera появятся у дилеров осенью, а Carrera GTS приблизится к концу года. И диапазон 992.2 вскоре будет расширен множеством новых моделей. Гибридных и не только.