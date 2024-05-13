Первый гибридный Porsche 911 дебютирует 28 мая.

Совершенно новая эра для Porsche 911 начнется 28 мая. Porsche планирует представить первый гибридный 911 для дороги, перенося иконичный спортивный автомобиль в современную эпоху.

Мы видели гибридный 911 в прототипе уже более двух лет. Porsche сообщает, что разработка завершена, пройдя 3,1 миллиона миль за это время. Часть этого пробега пришлась на Нюрбургринг, где Porsche делится довольно заманчивой подсказкой относительно эмблемы, которую будет носить электрифицированный 911. Нам сообщают, что гибрид проходит круг Nordschleife за 7 минут 16,9 секунды, что на 8,7 секунд быстрее, чем "соответствующая версия предыдущей модели".

Простая арифметика приводит нас к времени 7:25,6, и быстрый обзор недавних показателей Porsche 911 на Нюрбургринге приводит нас к Carrera S поколения 992, который прошел круг за 7:25 в 2020 году. Изображения, опубликованные Porsche, не раскрывают эмблем, но отсутствие безумной обвески указывает на что-то более сдержанное. Carrera S с гибридной силовой установкой точно соответствует этим данным.

"Впервые в 61-летней истории нашей иконки мы устанавливаем гибридную приводную систему в дорожную версию 911," - сказал Фрэнк Мозер, вице-президент Porsche по моделям 911 и 718. "Этот инновационный гибридный агрегат делает 911 еще более динамичным. Мы не оставили ничего на волю случая во время разработки и тестировали новый 911 в самых разных условиях по всему миру - от лютого мороза до палящего зноя, как это было в финальной стадии испытаний в Дубае".

Детали гибридной силовой установки пока неизвестны. Porsche сообщает, что она ориентирована на производительность, а не на эффективность, и ранее нам говорили, что это не будет гибрид с возможностью подзарядки от розетки. С временем 7:16 на Нюрбургринге, он должен быть достаточно быстрым, не потеряв при этом способность уверенно проходить повороты.

Все будет раскрыто 28 мая. Не забудьте вернуться через 18 дней, у нас будет всё, что вам нужно знать.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в ваш почтовый ящик ежедневно.