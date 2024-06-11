Первый электрический Ferrari будет издавать «подлинный» звук

Прошло немного более трёх лет с тех пор, как Ferrari сделала невозможное, объявив о планах запустить электромобиль. Первый конский транспорт с нулевыми выбросами по-прежнему идет по плану на запоздалый запуск в 2025 году, и он будет делать шум, буквально и фигурально. Несмотря на полное отказ от старого двигателя внутреннего сгорания, электромобиль из Маранелло не будет совершенно бесшумным.

В то время как некоторые электромобили, такие как Hyundai Ioniq 5 N, издают поддельные звуки двигателя внутреннего сгорания и даже имитируют переключение передач, Ferrari намекает на что-то другое. В беседе с австралийским журналом Drive, директор по маркетингу и маркетинговой разведке Emanuele Carando упомянул: "[звук] всегда аутентичен в Ferrari." Он добавил, что это будет "настоящий Ferrari", хотя пока неясно, какой именно звук он будет издавать.

Единственный способ создать "аутентичный" звук - это если Ferrari имеет в виду свист электродвигателя. Инженеры могли бы усилить его через динамики, но это уже не было бы полностью аутентичным, не так ли? Каким бы ни был звук, который он будет издавать, первый шаг Маранелло в сегменте электромобилей намерен "передать разные эмоции" по сравнению с текущими моделями.

Электромобиль - это большое событие, поэтому понятно, почему Ferrari пока молчит. Ей даже не объявили, какой он будет формы, но мы знаем, что он будет построен на новом производственном участке, который в настоящее время завершается у себя дома в Маранелло. Неизвестно названная модель планируется составить пять процентов продаж компании в 2026 году - первый полный год продаж электромобиля.

Появление электромобиля не означает гибели двенадцатицилиндрового двигателя, поскольку Ferrari намерена сохранить двенадцатицилиндровый двигатель до его запрета. Carando заверяет энтузиастов, что обладатели глубоких карманов будут теми, кто будет решать, хотят они чистый бензиновый двигатель, plug-in гибрид или электромобиль.

Ferrari опередит своего главного соперника Lamborghini в создании электрического автомобиля, учитывая, что последний не запустит Lanzador, 2+2 гран турер, до 2028 года. К концу десятилетия Ferrari считает, что 40 процентов ее ежегодных продаж будут представлены автомобилями без двигателя внутреннего сгорания.