Стильный дизайн Ferrari Roma сочетается с деревом

Великолепный спортивный автомобиль Ferrari Roma поражает своими изящными линиями и прекрасным профилем. Он идеален, или по крайней мере, я так считал, пока не увидел этот уникальный Roma Spider с шикарной отделкой из натуральной кожи Nappa, деревянными вставками и особым лазерным гравировками. Теперь он стал совершенным.

Ferrari сотрудничала с Montblanc над этим индивидуальным кабриолетом Roma, вдохновленным ручкой Meisterstück. Да, ручкой. Это одна из множества специальных моделей Ferrari, созданных в рамках программы индивидуальной настройки Tailor Made, и вводит целый ряд новых техник производства.

Фото: Motor1.com Ferrari

Например, Ferrari использовала лазерную гравировку во многих элементах. У этого Roma есть дизайн розы ветров и географические координаты Маранелло, выгравированные на капоте. Автопроизводитель также использовал переработанные нити из шин для швов интерьера, переработанный алюминий для частей кузова и ввел хром-свободную кожу Nappa для сидений и панели приборов.

Но главное произведение искусства - это дерево; Ferrari использовала древесину контролируемого происхождения для тоннельного кожуха, порогов, и заднего пола. Даже передние коврики имеют одинаковую древесную текстуру, а деревянные пороги на обеих сторонах украшены золотыми значками Ferrari.

Автомобиль покрашен в прекрасный цвет Oro Mida, который вы не найдете на многих современных Ferrari, и поставляется с соответствующей ручкой Meisterstück такого же оттенка. Уникальная ручка выполнена из ручной работы Au750 сплава из твердого золота и покрыта платиной, а кастомный дизайн мотива соответствует тому, что находится на капоте Roma.

Этот особенный Roma не отправится к клиенту, по крайней мере, пока. Автомобиль будет выставлен на выставке ‘One of a Kind' в музее Энцо Феррари в Италии. Можно только предположить, сколько стоило создание этого произведения искусства.