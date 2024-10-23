Пассажирское кресло в Ferrari F80 было не изначально.

Гонки на суперкарах — это не о совместном переживании впечатлений с более чем одним пассажиром, но некоторые автопроизводители приложили усилия, чтобы втиснуть третье сиденье. Модели McLaren F1 и Speedtail, а также Gordon Murray T.50 с их необычной кабиной 1+2 приходят на ум. С F80 Ferrari изначально хотела пойти в противоположном направлении, сделав интерьер полностью ориентированным на водителя.

В беседе с журналом Top Gear, главный дизайнер Маранелло раскрыл, что F80 изначально задумывалась исключительно как одноместный автомобиль. Идея заключалась в том, чтобы придать LaFerrari наследника "действительно экстремальные пропорции", приняв ультраузкую кабину. Новый флагманский гибридный автомобиль с V-6 в итоге получил пассажирское сиденье, но Флавио Манцони утверждает, что "Ferrari" нашла способ сделать интерьер похожим на одноместный, не пожертвовав удобством пассажира.

Даже по пресс-изображениям видно, что Ferrari, кажется, хочет скрыть пассажирское сиденье, сделав его черным, чтобы оно сочеталось с остальной частью салона. Фиксированное на месте для экономии веса, пассажирское сиденье расположено немного дальше назад, чем сиденье водителя. Это было сделано для узкости кабины без ущерба эргономике и комфорту.

Еще более узкая кабина без пассажирского сиденья позволила бы Ferrari сбросить еще больше веса. Тем не менее, инженеры сумели контролировать вес, широко используя углепластик. До добавления жидкостей F80 весит 3 362 фунта (1 525 килограмм).

Уже распроданная, F80 не стала бы первой Ferrari без пассажирского сиденья, если бы они придерживались первоначального плана. Еще в 2018 году Monza SP1 была представлена как одноместный автомобиль, наряду с Monza SP2, в котором второму человеку позволялось сесть в ретро-стилизованный V-12 спидстер. В прошлом году был запущен 499P Modificata как автомобиль только для трека с одним лишь водительским сиденьем.

Большинство Ferrari имели два или четыре сиденья, но в 1966 году был выпущен трехместный автомобиль. Под названием 365 P Berlinetta Speciale aka "Tre Posti" (итальянский вариант для трехместного) этот необычный автомобиль был изначально оригинальным. Тем не менее, вторая машина, изображенная выше, была построена по запросу главы Fiat Джанни Агнелли.

У Ferrari есть серия Icona, зарезервированная для ультраэксклюзивных автомобилей, таких как Monza SP1, и мы не удивимся, если будут планы выпустить еще ограниченные модели с необычными конфигурациями сидений. Мы действительно удивлены, что богатые люди не предложили Ferrari безумную сумму денег, чтобы построить реальную версию Vision Gran Turismo, футуристического одноместного автомобиля, специально разработанного для гоночной игры. Ну, может быть, они это сделали, и компания отказала им, но мы не в тех элитных кругах, чтобы знать, чего хотят богатые люди.