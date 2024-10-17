Конфигуратор Ferrari F80 открыт. Покажите нам свой.

Конфигуратор Ferrari F80 запущен. Вам доступно 35 вариантов цвета кузова, десятки вариантов ливрей, а также множество деталей из углепластика.

Цены на опции не указаны, но каждая машина стоит $4 миллиона в базовой комплектации.

Вот и Ferrari F80. Если вы пропустили дебют, то стоит знать, что это самый мощный автомобиль Ferrari за всю историю, обладающий 1 184 лошадиных сил. В двигателе здесь нет ни V-12, ни даже V-8. Вместо этого используется турбированный 3,0-литровый V-6 с тремя электромоторами. Гибридная силовая установка позволяет автомобилю разгоняться до 60 миль в час примерно за две секунды, а если удерживать педаль газа достаточно долго, то можно увидеть 217,5 миль в час.

Это последний флагманский суперкар от Ferrari в линейке, начавшейся, пожалуй, с 288 GTO, но вам, вероятно, не так важно. Вам хочется увидеть, какие безумные варианты и цвета скрывает онлайн-конфигуратор F80, который уже доступен. Сюжет: вещи не настолько безумные, как вы могли подумать. И цены не указаны, потому что в мире семизначных суперкаров такие вещи не имеют значения. Так что сделайте перерыв в работе и представьте, что вы мультимиллионер, хотя бы на несколько минут. Как бы вы настроили свой новый F80?

Фото: Motor1.com

Ferrari помогает, предлагая несколько предварительно настроенных моделей в нескольких цветах, но выбрав одну из них, вы все равно открываете дверь в мир разнообразных выборов. Начинайте с 35 цветов кузова, разделенных на стандартные, классические, специальные, исторические, а также один матовый цвет, если вам не нравится глянцевая отделка. Rosso Corsa, неожиданно, также среди вариантов, но мы выбираем более темный Rosso Supercar. Если мы продаем свои души за новый гиперкар Ferrari, то остановимся на красном.

Далее выбор становится уже не таким обширным. Вы можете получить гоночные номера от завода, а также гоночные полосы в небольшом ассортименте стилей и цветов. Есть всего два варианта колес: стандартные алюминиевые или из углепластика, но оба имеют одинаковую пятилучевую конструкцию. Говоря о углепластике, есть несколько вариантов для внешних элементов, выполненных из легкого материала, включая один вариант для всей кузовной обшивки. Мы дрожим при мысли, сколько это может стоить.

Фото: Motor1.com

Перейдя внутрь, здесь всего несколько вариантов цвета для минималистичного салона "+1". Вы можете менять только особенности сиденья водителя, но если вам не нравится несоответствие цветов, вы можете выбрать серый или черный, чтобы все совпадало. В отделе технологий у вас есть подключение смартфона, в то время как дисплей для пассажира является опциональным. Ferrari установит некоторые системы противоугонной защиты, если вы выберете, и есть система MyFerrari Connect, которую можно активировать. Помимо этого, можно добавить сетку для мелочей пассажира для функциональности. Мы не совсем уверены, что это такое, но мы хотим это.

Каждый F80 стоит около $4 миллионов, и планируется производство всего 799 экземпляров. Это не мешает нам мечтать, так что поделитесь своей конфигурацией с нами в комментариях.