Электрический Porsche Panamera не устранит бензиновые автомобили

Компания Porsche продолжает стратегию, предпочитая сохранить в продаже бензиновые версии Cayenne даже после выхода электрической модели следующего поколения позже в этом десятилетии. Этот бензиновый автомобиль будет доступен еще долгое время, вплоть до 2030-х годов. Аналогичная стратегия будет использоваться для Panamera, которая была представлена ранее в этом году. Третье поколение этой модели останется в продаже, несмотря на появление будущей электрической версии.

Главный инженер по исследованиям и разработкам компании Porsche, Михаэль Штайнер, подтвердил планы выпуска полностью электрической Panamera в интервью изданию Autocar. Он отметил, что модель будет иметь двойственность, аналогичную автомобилю Cayenne: "Новый Cayenne полностью электрический, но бензиновая версия будет доступна на протяжении всего срока службы. То же самое касается Panamera".

Учитывая, что дата выпуска электрической Panamera даже не была объявлена, и бензиновая модель будет доступна во время жизненного цикла электрической версии, можно предположить, что бензиновая машина останется в продаже до следующего десятилетия. Но какое место займет Panamera без двигателя в линейке Porsche? Судя по предыдущему заявлению генерального директора Оливера Блума, автомобиль может занять позицию выше Taycan: "Я думаю, это может сработать, потому что они занимают разные сегменты. Panamera на шаг выше Taycan".

Porsche уже применила стратегию сочетания бензиновых и электрических моделей Macan. Хотя, в некотором роде. Автомобиль с традиционным двигателем завершит свою историю в 2026 году. Тем временем он уже прекратил продаваться в Европе из-за более строгого закона о кибербезопасности, который вступил в силу ранее в этом году.

По той же причине модели 718 Boxster и 718 Cayman больше не продаются в ЕС. Дуэт спортивных автомобилей остается доступным на других рынках, но они также будут выведены из продажи в какой-то момент в 2025 году для уступки места электрическим заменителям.

Компания Porsche надеется, что к 2030 году электромобили составят 80% продаж и продолжает обновлять продукцию для того, чтобы подготовить путь. Большой трехрядный SUV, который появится в конце этого десятилетия, будет исключительно электрическим. Однако компания из Цуффенхаузена стала немного осторожнее в отношении принятия электромобилей, осознав, что "этот переход будет происходить медленнее во многих рынках", согласно Штайнеру.

Он также считает, что синтетическое топливо может помочь во время постепенного перехода от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям путем смешивания электротоплива с бензином: "К концу десятилетия доля электротоплива в использовании может быть значительной. Мы могли бы, постепенно, галлон за галлоном, заменить ископаемое топливо на электротопливо, смешивая их".

С декабря 2022 года Porsche начала производство синтетического топлива на заводе в Чили. Напомним, что ожидается, что двигатель внутреннего сгорания получит новый шанс в Европе, так как продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания могут продолжаться после 2035 года при условии, что они работают на углеродо-нейтральном топливе. Однако глава BMW Оливер Ципс опасается, что законодательство в области использования синтетических топлив может оказаться "фиктивным решением".

"Существует много признаков того, что Еврокомиссия стремится к фиктивному решению, при котором запрет на двигатели внутреннего сгорания будет ослаблен просто за счет якобы открытия для электротоплив. Однако, если не предпринять ничего для ускорения внедрения низкоуглеродных топлив и обеспечения их практического использования, это будет умышленный запрет на двигатели внутреннего сгорания сквозь заднюю дверь".

Будь как будет, Porsche не отказывается от развития двигателей внутреннего сгорания. Штайнер заявил, что инвестиции будут продолжены в разработку V-образных 6-цилиндровых и 8-цилиндровых двигателей для соблюдения более строгих норм выбросов.