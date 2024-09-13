Doge Durango Hellcat вернулся в 2025 году с большой скидкой.

Додж Дуранго Хеллкэт вернулся к модельному году 2025.

CarsDirect отмечает значительную скидку в $7 100 на модели Додж Дуранго Хеллкэт 2025 года выпуска.

Додж официально не объявил цены на модельный ряд Дуранго 2025 года, включая Хеллкэт.

Изначально Додж Дуранго Хеллкэт должен был быть выпущен только на один год в 2021 году, ограничившись всего 3 000 экземплярами. Однако в связи с высоким спросом, компания продолжила производство этого высокопроизводительного внедорожника. И снова в 2025 году Дуранго Хеллкэт остается в строю.

Подобно тому, что сделал Додж с Челленджером, компания выпускает несколько специальных моделей, посвященных (предположительно) последнему полному производственному году. Но если вы хотите обычный Дуранго Хеллкэт на 2025 год, вы все еще можете его получить — и с довольно крупной скидкой.

Фото: Motor1.com Додж

Согласно CarsDirect, Додж предоставляет потенциальным покупателям до $7 100 Национальных Долларов Бонусных Денег на Дуранго Хеллкэт 2025 года в рамках сделки Power Dollars от Додж. Бюллетень был отправлен 4 сентября 2024 года и дает скидку в размере $10 за каждый лошадиные силы. Поскольку у Дуранго их 710, это составляет $7 100.

Для получения скидки покупателям придется приобрести внедорожник за наличные — эти Бонусные Деньги не распространяются на лизинг. Но среди всех скидок на Дуранго на 2025 год, модель Хеллкэт получает самую значительную. Дуранго R/T с полным приводом получает скидку в $2 500 в сравнении, а Додж предлагает всего $500 скидку на GT Plus с полным приводом.

Додж пока не выпустил официальную информацию о ценах на Дуранго 2025 года помимо новой специальной версии Hammerhead, которая стартует с $113 720 до доставки, и Silver Bullet, который немного дешевле, стоимостью $113 325. Но даже с скидкой в $7 100 Дуранго Хеллкэт является самым дорогим вариантом из группы. В 2024 году супер-внедорожник стартовал с цены $108 795 с учетом доставки. Модель 2025 года, вероятно, будет чуть дороже.

Фото: Motor1.com Додж

В случае если вы забыли, Додж Дуранго Хеллкэт развивает 710 лошадиных сил и 645 фунт-футов крутящего момента благодаря компрессорному 6,2-литровому V-8 двигателю Hellcat. Это позволяет внедорожнику разгоняться до 60 миль в час за 3,5 секунды и проезжать четверть мили за 11,5 секунды. При наличии достаточной длины дороги Дуранго Хеллкэт разгоняется до 180 миль в час.