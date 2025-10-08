Концепт-кар Dacia Hipster — возможно, тот самый компактный электромобиль, который нам нужен

Компания Dacia первой из автопроизводителей представила собственное видение того, каким может стать следующий важный этап в развитии малолитражных автомобилей – электромобиль стоимостью около £13 000. Бренд, давно завоевавший симпатии покупателей бюджетных моделей, а в последнее время и более крупных авто, пользуется популярностью среди читателей Auto Express благодаря сбалансированному соотношению цены и качества. Новый концепт Dacia под названием Hipster вызывает особый интерес и заслуживает пристального внимания.

Всего несколько недель назад представители автомобильной промышленности обратились к Евросоюзу с призывом смягчить нормы регулирования. Это, по их мнению, позволит ускорить прибыльную разработку нового поколения городских электромобилей малых размеров. Вскоре последовал положительный ответ: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запуске инициативы Small Affordable Car.

Пока конкретных решений в рамках этой инициативы принято не было, дальнейшие новости ожидаются ближе к концу года. Однако Dacia не стала ждать и уже представила собственный вариант будущего малых электрокаров. Hipster отличается строгим и лаконичным дизайном с характерными прямыми линиями, а масса автомобиля составляет всего 800 кг. Запас хода новинки превышает 60 миль. По мнению экспертов, такой подход может стать отличным шагом для ускорения перехода на электротранспорт в Европе.