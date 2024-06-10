Недооцененный Mazda3 стал дешевле к 2025 году

Отличные новости: модель 2025 Mazda3 стала доступнее по цене, чем модель прошлого года. Седан получил снижение цены, в то время как автопроизводитель вернул базовую комплектацию S для хэтчбека, что делает обе машины немного доступнее, чем год назад. Седан Mazda3 2.5 S 2025 года остается базовой моделью начального уровня, начиная с $25,135 (все цены включают плату за доставку в размере $1,185), что на $220 меньше, чем раньше.

Хэтчбек 2.5 S теперь является отправной точкой для пятидверной модели, и он дешевле на $740, чем базовый хэтчбек 2024 года, который стоил $26,875, а цена за 2025 год составляет $26,135. Остальные модификации хэтчбека подорожали на $300 по сравнению с прошлым годом.

Для седана ситуация аналогична: цена увеличилась для моделей 2.5 S Preferred, 2.5 S Carbon Edition, 2.5 Carbon Turbo и 2.5 Turbo Premium Plus. Цена на S Select Sport осталась неизменной на 2025 год.

Стандартный двигатель для 2.5 S - это атмосферный четырехцилиндровый двигатель Skyactiv-G от Mazda объемом 2,5 литра, который развивает мощность 191 лошадиная сила и крутящий момент 186 фунт-фут. Он доступен с шестиступенчатой автоматической коробкой передач или с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Модель Mazda3 Hatchback также оснащена двигателем Skyactiv-G 2.5 Turbo, который развивает мощность 250 л.с. и крутящий момент 320 фунт-фут при использовании топлива с октановым числом 93, или 227 л.с. и 310 фунт-фут при использовании топлива с октановым числом 87. Автоматическая коробка передач является единственной доступной коробкой передач с турбодвигателем, а полный привод установлен по стандарту. Полный привод также доступен с атмосферным двигателем на модификации 2.5 S Carbon Edition.

Компания Mazda также предоставила цены на специальные цвета кузова. Металлическая краска Soul Red Crystal и Machine Gray Metallic стоят $595. Металлическая краска Polymetal Gray, Snowflake White Pearl Mica и Ceramic Metallic обойдется в $450 дополнительно.

Новшество на 2025 год для пакетов S Select Sport и выше - это встроенный в автомобиль Alexa. Он позволяет водителям управлять различными функциями, такими как радио в автомобиле, климат-контроль и даже умные устройства для дома. Кроме того, автопроизводитель предлагает Mazda Online Navigation, способную принимать обновления по воздуху.

Хотя модель 2025 Mazda3 стала немного дешевле по сравнению с прошлым годом, скромное снижение цен произошло после значительного повышения цен на 2024 год. Седан и хэтчбек Mazda3 2023 года начинались с $23,615 и $24,615 соответственно, с платой за доставку в размере $1,065, которая также увеличилась в цене.

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