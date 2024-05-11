Корвет C6.R всегда будет моим любимым американским гоночным автомобилем.

В моем детстве C6-поколение Corvette символизировало шоссейные гонки в Америке. Каждый раз, когда я вижу американский флаг, я вспоминаю громкий рев V-8, доносящийся из-под капота легендарной заводской C6.R, сражающейся с европейскими экзотиками здесь и за рубежом. Это видео напоминает о величии, исходящем из этих выхлопных труб.

YouTube-канал 19Bozzy92 поближе познакомился с этой C6.R, шасси 001, во время чемпионата Endurance Racing Legends, который недавно прошел на трассе Муджелло в Италии. По данным канала, именно на этой Corvette в 2009 году гонял Ян Магнуссен, соперничая с Йоргом Бергмейстером на Porsche от команды Flying Lizard на трассе Лагуна Сека, что стало одним из самых запоминающихся финишей в истории гонок.

После гонки шасси 001 было отремонтировано и продолжило участие во всем чемпионате American Le Mans Series 2010 года, а также в 24-часовой гонке Ле-Мана того же года. Затем оно было продано частной команде, которая вернула его на Ле-Ман в 2011 году, где оно победило в своем классе. Сейчас машина участвует в частных гонках по всей Европе.

Фото: Motor1.com

5,5-литровый V-8 звучит так же великолепно, как и более десяти лет назад, перекрывая все остальные звуки на трассе. Для меня это лучший звук, который только можно услышать от гоночных V-8. Вы можете оставить свои высокооборотистые восьмиклиндровые двигатели Формулы-1. Здесь находится настоящая страсть.

Благодаря каналу 19Bozzy92 у нас есть даже кадры изнутри кабины, позволяющие нам понять, как звук переносится в салон. Без сюрпризов, звучит так же потрясающе. Как мне хотелось бы побывать за рулем этой машины хотя бы на одну сессию.