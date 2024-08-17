Самая крутая машина, которая продаётся прямо сейчас, не находится в Монтерее

Когда говорят о британском производителе Noble, многим это название может показаться незнакомым, но их автомобили - просто невероятно крутые. Один из таких примеров - Noble M600, которых было выпущено всего около 30 штук, и лишь небольшая часть из них получила полностью карбоновое кузовное покрытие. А теперь этот автомобиль может стать вашим.

Представленный в 2009 году, M600 стал серьезным отклонением от обычных V-6 двигателей среднемоторных спортивных автомобилей Noble, вместо этого он оснащен двигателем V-8 с двумя турбонагнетателями от Yamaha, развивающим 650 лошадиных сил, которые передаются на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач.

Компания Noble заявила, что разгон до 60 миль в час занимает всего 3.0 секунды, а максимальная скорость составляет 225 миль в час, что делает M600 серьезным конкурентом в мире экзотических автомобилей, даже по сравнению с такими популярными брендами, как Ferrari и Lamborghini. Отсутствие систем ABS или передовых систем контроля тяги делает его особенно привлекательным для тех, кто ищет истинно чистый и незамутненный опыт вождения.

Большинство M600 были сделаны с кузовными панелями из стекловолокна, но избранные автомобили были дополнены дорогостоящим комплектом кузовных панелей из карбонового волокна. Этот M600, выставленный на продажу в Соединенном Королевстве, именно из этой категории. Он выглядит в отличном состоянии и имеет пробег всего 7,000 миль.

С таким небольшим количеством M600 в мире сложно сказать, справедлива ли цена в £239,900 - примерно $308,000. Это примерно стоимость нового Huracán. Конечно, технические характеристики автомобилей продвинулись с тех пор, как был создан M600, но вы платите не только за производительность, а за уникальный опыт. В этом плане Noble M600 чрезвычайно привлекателен. Кроме того, он выглядит действительно круто.

Этот конкретный M600 был построен в 2016 году в конце производства, и до тех пор, пока не пройдет много времени, он будет нелегальным для ввоза в Соединенные Штаты. Но как автомобиль для европейского загородного дома - это отличный выбор.

Фото: Motor1.com Pistonheads