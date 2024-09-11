Citroën SM вернулся, но с другим значком.

Одна из самых культовых машин с легендарным двойным угловатым логотипом, SM, официально вернулась. Хотя, в какой-то мере. Это уже не Citroën, как оригинальная модель, продававшаяся в первой половине 1970-х годов. Вместо этого концепт отмечен логотипом DS в честь десятилетия с момента того, как DS Automobiles стала отдельным брендом в корпоративном зонте PSA. С начала 2021 года DS Automobiles является частью Stellantis после слияния FCA-PSA.

Французский бренд представляет SM Tribute, поразительный единичный экземпляр с ретро-футуристическим дизайном. DS вообразила внешний вид автомобиля так, будто бы SM оставалась в производстве после 1975 года и "развивалась в течение последних пяти десятилетий". Вместо обычной передней решетки у оригинала была стеклянная панель, которая теперь трактуется как 3D-экран, действующий в качестве световой панели. Классический SM имел поворотные фары, в то время как его современный трибьют оснащен тонкими полосками светодиодов.

По сравнению с источником вдохновения, SM Tribute на 1.1 дюйма длиннее и на 5.5 дюйма шире. Дорожный просвет был снижен почти на 1.4 дюйма для аэродинамических целей. Вместо крошечных 15-дюймовых колес, как у его предка, новый концепт оснащен внушительными 22-дюймовыми легкосплавными дисками с аэродинамическими ковриками. Вырез в заднем крыле служит визуальным приветствием к съемным колпакам колес автомобиля 1970-х годов.

Нет никакой информации о том, что у автомобиля есть революционная гидропневматическая подвеска его предшественника. Дверные зеркала, установленные на дверях, уступили место более изящным камерам, установленным у основания A-стоек для лучшей аэродинамики. Тем не менее, необычный силуэт автомобиля и золотая краска напоминают оригинал.

Хотя у него нет того же удивительного фактора, что и у оригинала, нельзя отрицать, что он выглядит интересно. Внутри только изгиб приборной панели и сиденья несут какое-то отдаленное сходство со старомодным SM. Будучи концепцией, остальная часть салона предсказуемо перегружена экранами, без видимых физических элементов управления. Даже квадратное "рулевое колесо" похоже имеет свой собственный дисплей, в то время как так называемая "изогнутая консоль экрана" включает в себя емкостно-сенсорные клавиши.

DS не сообщает, чем оснащен SM Tribute. Оригинальный SM, признанный журналом Motor Trend Car of the Year в 1972 году, задумывался как роскошный гран турер с двигателем Maserati V-6. В свое время Citroën владел Maserati (1968-1975), у которого был свой связанный механический автомобиль - Quattroporte II, продававшийся в 1970-х годах. В 2024 году DS Automobiles и Maserati находятся под управлением Stellantis, а у итальянского бренда есть шестицилиндровый двигатель Nettuno. Тем не менее, мы полагаем, что этот концепт, вероятно, электрический.

Stellantis придерживается своего заявленного в 2021 году плана инвестировать во все бренды в течение 10 лет. Сюда входит и DS, от которого ожидается выпуск двух новых электромобилей на платформе STLA Medium. Одним из них станет серийная версия Aero Sport Lounge, возможно, называемая DS8 Crossback, в то время как другой должен стать немного поднятым фастбеком, как преемник DS9. Платформа может вмещать двигатели внутреннего сгорания, поэтому в ассортименте могут появиться гибридные силовые установки.

Как можно догадаться, нет планов на запуск в производство SM Tribute. DS действительно нуждается в новых автомобилях, если он хочет держаться на плаву, особенно после недавнего заявления генерального директора Stellantis. Reuters цитирует Карлоса Тавареса: "Если они не приносят прибыли, мы их закроем. Мы не можем себе позволить иметь бренды, которые не приносят прибыли". Все просто." Он не назвал никаких имен, но легко понять, почему DS оказался бы в зоне риска по сравнению с большинством других 13 брендов, входящих в конгломерат.