BMW XM с огромной скидкой в $17 500 при лизинге и $15 000 при покупке.

Если вы думаете о покупке BMW XM, то сейчас, возможно, настал момент, чтобы осуществить задуманное. BMW предлагает агрессивные скидки на этот контроверсиальный кроссовер, которые могут достигать $17 500 при лизинге. Те, кто желает купить автомобиль, могут получить почти такую же скидку - $15 000 от рекомендованной розничной цены.

По информации издания Cars Direct, BMW отправила сообщение дилерам 3 июня, объявляя об этих предложениях. Не упоминается никаких условий для скидки при лизинге, и скидка при покупке, как сообщается, доступна для всех желающих финансировать или оплатить наличными, где угодно в Соединенных Штатах. Более того, скидка в $15 000 также работает с финансовым предложением от BMW - 3,99 процента на пять лет.

Эти скидки внушительны, но стоимость BMW XM тоже внушительна. Спортивный внедорожник начинается с отметки в $159 995, включая стоимость доставки. Цена поднимается до $185 995 для версии XM Label, хотя неясно, применяются ли скидки к обеим комплектациям или только к стандартной XM. На официальном сайте BMW ничего не говорится о скидках, и представитель компании отказался комментировать "рыночное поведение или стратегии ценообразования" компании.

Не секрет, что XM стал объектом раздоров с момента своего дебюта, и это не только из-за массивного дизайна. Это первый автономный проект от отделения M компании BMW с момента легендарного M1, и самый мощный серийный BMW с 738 лошадиными силами в версии Label. Однако он также чрезвычайно массивный, весит более трех тонн благодаря гибридной силовой установке с возможностью подзарядки, среди прочего. Тем не менее, он все равно может разогнаться до 60 миль в час за 3,6 секунды и имеет диапазон электрической поездки 31 милю.

Покупатели не спешат бежать в дилерские салоны, чтобы купить этот автомобиль. Только 541 экземпляр XM было продано за первый квартал 2024 года. Он является второй по уровню продаж моделью в линейке компании на Северной Америке, едва опережая узкоспециализированный Z4.