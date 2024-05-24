Концепт BMW Skytop напоминает 8 Series с откидным верхом Тарга

Новейший концепт от BMW был представлен на Villa d'Este. Немецкий автопроизводитель представил Skytop Concept - двухместное купе без крыши, которое, по словам компании, черпает вдохновение из своих прошлых моделей.

"BMW Concept Skytop - это по-настоящему уникальный и экзотический дизайн, в традициях Concorso d’Eleganza Villa d’Este," - говорит Адриан ван Хойдонк, глава дизайна BMW Group. "Он предлагает сочетание динамики и элегантности на самом высоком уровне, сравнимое с его историческими предками, такими как BMW Z8 или BMW 503".

Параллели с дорожнымster очевидны. Тонкие задние фонари Skytop и передняя часть с "акуленосым" носом - это явные элементы дизайна, заемные из ранних моделей 2000-х годов. Скульптурный дизайн капота, небольшие фары и уникальная задняя часть с плоской площадкой напоминают нам о модели 503 конца 1950-х годов.

Однако при быстром взгляде вы можете подумать, что Skytop - это просто переосмысленная 8 Series. Он имеет похожие пропорции и использует 617-сильный 4,4-литровый V-8 из M8 Competition. Мы не удивимся, если BMW просто использовала M8 в качестве базы и перекроила линии.

BMW не предоставляет других технических или производительностных характеристик, хотя, если нам придется делать предположения, то, вероятно, Skytop также использует восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию и умную систему полного привода M8 Competition.

Тема, близкая к серийному автомобилю, продолжается внутри. Оформление приборной панели, похоже, взято напрямую из 8-Series, с знакомым цифровым прибором, информационным экраном, центральной консолью и селектором передач. Хотя кожаные сиденья и руль кажутся прекрасными, очевидно, что они также основаны на серийных моделях.

Однако уникальная рулевая стойка за сиденьями полностью индивидуальна и имеет раскрывающееся электрически окно. Крыша состоит из двух частей и может быть снята вручную и убрана в багажное отделение.

Хотя Skytop вероятно основан на серийной модели, мы сомневаемся, что его когда-либо увидят на конвейере. BMW уже выпускает купе и кабриолет 8 Series, поэтому предполагаем, что крутая тарга-версия неизбежно сделает свои коррективы в линейке, несмотря на то, насколько она круто выглядит.

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