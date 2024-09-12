Карбоновые доработки BMW M5 Touring создают иллюзию легкости

Новый M5 Touring, с оценочным весом в 5 530 фунтов, стал одним из самых тяжелых автомобилей, которые можно купить. BMW хочет придать супер-универсалу Audi RS6 Avant конкурентоспособность, добавив кучу обновлений из углепластика. Они доступны как запчасти M Performance, поэтому их не найдешь в обычном онлайн-конфигураторе. Чтобы выбрать дополнения для своего автомобиля, придется посетить дилера.

M5 Touring следует за седаном, которому несколько месяцев назад были предоставлены эти заводские обновления. Самые заметные изменения - передний сплиттер и задний диффузор. Оба имеют разделенную конфигурацию и делают высокопроизводительный универсал более агрессивным. К боковым сторонам кузова добавлены пороги.

Фото: Motor1.com

Крышка зеркал заднего вида доступна в углепластике как обычная опция, без необходимости приобретения M Performance Parts. Плохая новость в том, что BMW не будет продавать M5 Touring с углепластиковой крышей. Это неудивительно, учитывая что меньший по размеру универсал M3, который не предназначен для Америки, тоже не имеет такой легкой панели. Однако оба седана доступны с этим обновлением.

Завершающим список углепластиковых элементов является крышка топливного бака, которая, по словам производителя, превращает каждую заправку в небольшую остановку на пит-стопе. Кроме того, долгожданный универсал M5 можно заказать с боковыми наклейками с матово-черной отделкой и брендингом M Performance. Антенна на крыше выполнена из арамида - прочных синтетических волокон, используемых в аэрокосмической и военной промышленности. Арамид обладает свойствами, схожими с углепластиком.

BMW не показывает интерьер, но мы знаем, что здесь представлены более изысканные коврики с отделкой, напоминающей кожу, и декоративной строчкой в контрастных цветах, а также три знаменитых цвета M. Можно даже приобрести чехол для ключа с брендированием M Performance, обтянутый алькантарой и кожей, имитирующий углепластик. Последний доступный элемент - сумка для колес с встроенной ручкой и маркировкой, указывающей на позицию колеса.

Детали о ценах не разглашаются, но что такое еще несколько тысяч долларов, когда вы уже тратите шесть цифр? Базовая версия BMW M5 Touring 2025 года начинается с $122 675 в Соединенных Штатах, где Audi RS6 Avant стоит примерно на $5 000 дороже. До того, как он был снят с производства, Mercedes-AMG E63 S Wagon стоил практически то же самое, что и новый универсал M5. Следующее поколение модели от Affalterbach не за горами, и логика подсказывает, что оно будет дороже BMW.

Если достаточно людей купят M5 универсал, BMW предположила, что может продать M3 Touring следующего поколения в США. Нынешняя версия инлайн-шестерки в кузове универсала не попала в Америку из-за запредельных расходов на гомологацию, так как обычный универсал 3 Series здесь тоже не продается. Привезти текущий M3 Touring уже поздно.