Лучшие альтернативы Tesla Model Y

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В 2023 году Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в мире. Это великолепный электрический кроссовер и лучший выбор в своей категории, но некоторые покупатели не хотят Tesla. Но это нормально. Сегодня в категории электрических кроссоверов есть много сильных конкурентов, поэтому, если вы не хотите покупать Tesla, хорошая новость в том, что у вас теперь есть варианты. Так было не всегда, когда Model Y был запущен несколько лет назад, но с момента его дебюта многие автопроизводители предложили конкурентные продукты. Ни один из них не сможет свергнуть Model Y с пьедестала лидера по продажам, но некоторые конкурирующие автомобили лучше Y в некоторых аспектах. Этот пост начнется с Model Y и того, что выделяет его среди других. Затем будут представлены варианты, включая Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E, Chevrolet Equinox EV и Polestar 4. У каждого автомобиля есть свои сильные и слабые стороны, но вероятно, вы найдете хотя бы один, который соответствует вашим потребностям. Возможно, сейчас не самое подходящее время для покупки для вас. И это тоже нормально. Будущее полно увлекательных, грядущих электромобилей. Так что покупайте, когда придет время, и когда будет доступен автомобиль, который вы хотите.

Tesla Model Y Specs: Why It's Tough To Beat

Фото: Motor1.com

Tesla Model Y кажется идеальным автомобилем для современных покупателей: это практичный и вместительный кроссовер, выглядит как спортивный купе-подобный фастбек и обладает высокой производительностью и запасом хода. Не случайно он стал лучшим продавцом 2023 года, опередив даже популярный бензиновый Toyota RAV4.

Цена стартует от $44 990 за модель Long-Range Rear-Wheel Drive, которая проходит 320 миль на одном заряде и разгоняется до 60 миль в час за 6,5 секунды. Модель с полным приводом Long-Range Dual Motor за $47 990 уменьшает запас хода до 308 миль, но добавляет больше мощности и уменьшает время разгона до 4,8 секунды. Модель Y Performance стоит $51 490 и жертвует некоторым запасом хода (279 миль по стандарту EPA) в пользу времени разгона до 60 миль в час за 3,5 секунды.

Hyundai Ioniq 5

Фото: Motor1.com

Построенный на той же платформе E-GMP, что и Ioniq 6, Hyundai Ioniq 5 является одним из самых популярных альтернатив Model Y. Базовая модель Standard Range за $41 800 имеет 168 лошадиных сил и 220 миль запаса хода, что не так уж и много, поэтому вам придется выбрать версии с более крупным аккумулятором, чтобы проехать дальше на одном заряде.

Минимальная цена за одну из них составляет $45 850, и вы получите 225 лошадиных сил и 303 мили запаса хода по стандарту EPA. Добавление второго стоит $3 500 дополнительно и увеличивает мощность до 320 лошадиных сил, но уменьшает запас хода до 260 миль. Также есть сумасшедшая верхняя модель Ioniq 5 N за $66 100, которая позволяет вам переключать мнимые передачи и слушать имитацию двигателя, но также быстро разгоняется на прямой дороге и весело поворачивает (и на треке).

Kia EV6

Фото: Motor1.com

Хотя Kia EV6 имеет механические сходства с Ioniq 5 и Ioniq 6, он отличается уникальным внешним видом, похожим на будущий раллийный автомобиль на шестеренках. Он обеспечивает более динамичный опыт вождения по сравнению с Hyundai. Базовая модель стоит менее $43 000 и имеет батарею на 58 кВтч с запасом хода 232 мили.

Чтобы получить более крупную батарею на 77,4 кВтч, вам придется заплатить как минимум $45 590, что дает вам 310 миль и повышает мощность с 168 лошадиных сил до 225 лошадиных сил. Модель Long Range AWD за $49 850 добавляет второй двигатель на переднюю ось для 320 лошадиных сил в совокупности, но запас хода снижается до 282 миль. Горячая модель EV6 GT мощностью 576 лошадиных сил стоит $61 600 и может разгоняться до 60 миль в час за 3,4 секунды, но при этом является моделью с наименьшим запасом хода, 206 миль на одном заряде.

Ford Mustang Mach-E

Фото: Motor1.com

Ford выпускает один из самых интересных для вождения электрических кроссоверов, Ford Mustang Mach-E. Он может не выглядеть таким, но хорошо справляется с управлением (как недостаток качества хода), обеспечивая определенные обоснования для использования названия Mustang. У него также отличный интерьер с большим количеством места и приличным запасом хода.

Диапазон Mach-E начинается с $41 995; вы получаете 250 миль запаса хода и 267 лошадиных сил от одного заднего электрического двигателя. Обновите до батареи Extended Range за $45 990; запас хода увеличивается до 320 миль. Привод получает больше мощности для компенсации более тяжелой батареи и все равно обладает аналогичным временем разгона 6,1 секунды. В верхней части диапазона Mach-E находится модель Rally за $60 900, которая получает больше мощности и позволяет вам весело скользить по грунтовой дороге.

Chevrolet Equinox EV

Фото: Motor1.com

После нашей первой поездки, нам очень понравился Chevrolet Equinox EV. Нам понравилось его разнообразие возможностей и то, насколько нормально он вел себя на дороге. По стартовой цене $34 995 он также довольно доступен, и вы получаете много автомобиля за свои деньги. Запас хода также впечатляет.

Базовая модель с передним приводом оценивается до 319 миль на одном заряде, и если вы выберете полный привод, этот показатель снизится до 285 миль. Двухмоторный 2LT Equinox EV, лучший вариант в линейке, обойдется вам в $43 295. Цена повышается до $46 795 за верхнюю вариант 3RS.

Polestar 4

Фото: Motor1.com

Polestar хочет произвести фурор с кроссовером Polestar 4. Его задняя часть, напоминающая купе, напоминает Model Y и Mach-E по стилю кузова, но необычна тем, что у нее нет заднего окна. За $54 900 вы получаете базовую модель с одним мотором Long-Range, у которой 272 лошадиные силы и 300 миль запаса хода по стандарту EPA.

Выбор полного привода увеличит цену до $62 900 и удвоит мощность до 544 лошадиных сил. Время разгона до 60 миль в час снизится с 6,9 секунды до 3,7 секунды, но также снизится и запас хода, который будет на 30 миль меньше, чем в модели с одним мотором.

Постоянный автор InsideEVs Андрей Неделеа внес значительный вклад в этот материал.