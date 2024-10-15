Главная Новости Автомобиль Aston Martin DB12 Goldfinger украшен настоящим золотом
Новости

Автомобиль Aston Martin DB12 Goldfinger украшен настоящим золотом

Ассоциации с машинами Джеймса Бонда обычно вызывают у нас образы Aston Martin, однако в первом фильме "Доктор Но" агент 007 водил гораздо более скромный Sunbeam Alpine, выпущенный в 1962 году.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.10.2024, 09:52·3 мин
single
Фото: Motor1.com

Ассоциации с машинами Джеймса Бонда обычно вызывают у нас образы Aston Martin, однако в первом фильме "Доктор Но" агент 007 водил гораздо более скромный Sunbeam Alpine, выпущенный в 1962 году. Через год Сони Коннери уже управлял Bentley Mark IV в "Из России с любовью". Но настоящей машиной Бонда стал DB5 из третьего фильма франшизы "Голдфингер", выпущенного в 1964 году. Через шесть десятилетий DB12 получает специальное издание к юбилею.

Роскошный гранд-турер был ухаживать за подразделением Q компании Aston Martin, отвечающим за высококастомные автомобили. Название отдела они не выбрали случайно, оно имеет связь с фильмами и романами Яна Флеминга. Q - это вымышленное исследовательско-разработочное подразделение британской Секретной службы, а в реальной жизни Q отвечает за высококлассные модели Aston Martin. Для этого специального издания DB12 Goldfinger они приложили все усилия.

В машине есть покрытие из 18-каратного золота, которое украшает центральную консоль. Эта яркая отделка украшает поворотный диск для режимов вождения, а также селектор передач. Золото также использовалось для управления температурой, вентилятором и громкостью. Селектор передач не является стандартным для обычной DB12, поскольку его форма изменилась, чтобы имитировать золотую дорожку, используемую Агентом 007. В других местах в углеродном волокне переплетены металлические золотые волокна.

Мелочь, которую вы могли упустить - это логотип Восьмерка червей на солнцезащитном козырьке водителя в знак уважения к игральной карте, увиденной в последнем розыгрыше в сцене у бассейна в Майами в "Голдфингере". Q от Aston Martin также обтянул сиденья кожей в стиле складок DB5, полностью повторяя перфорированный узор в стиле принца Уэльского, эхом костюма Джеймса Бонда. Эта тема распространяется на потолочную обивку и дверные карты.

Выходя наружу, к сожалению, вы не найдете никаких гаджетов в издании DB12 Goldfinger. Лимитированный купе поставляется в цвете Silver Birch, чтобы имитировать DB5, использованный в "Голдфингере". Оно ездит на 21-дюймовых серебристых многоспицевых колесах с черными суппортами и получает эксклюзивные золотые боковые хвостовики. Кроме того, значок Aston Martin выполнен в серебре с черной эмалью, а значок "Q" на боку указывает, что это не обычная DB12.

Aston Martin выпускает всего 60 машин, по одной на каждый год с момента выхода "Голдфингера" в кинотеатрах. Покупатели получат массу удовольствия, поскольку специальный автомобиль поставляется вместе с множеством приятных мелочей. Есть индивидуальное автомобильное покрывало и стильная коробка для ключа, а также модель Speedform цвета Silver Birch. Настоящим шедевром станет кусочек сцены на перевале Фурка в "Голдфингере" на пленке 35 мм. Покупатели также получат индивидуально пронумерованную бутылку шампанского, четыре стильных бокала и журнал Aston Martin 1 из 60.

Скорее всего, Aston Martin станет главным героем в следующем фильме франшизы. 26-я часть запланирована, но пока нет предварительной даты выпуска, и все еще неизвестно, кто исполнит роль Джеймса Бонда. Пятифильмовый цикл Даниэля Крейга завершился. По словам продюсеров, фанаты могут ожидать "реинкарнацию" серии.

Источник

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация