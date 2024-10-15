Автомобиль Aston Martin DB12 Goldfinger украшен настоящим золотом

Ассоциации с машинами Джеймса Бонда обычно вызывают у нас образы Aston Martin, однако в первом фильме "Доктор Но" агент 007 водил гораздо более скромный Sunbeam Alpine, выпущенный в 1962 году. Через год Сони Коннери уже управлял Bentley Mark IV в "Из России с любовью". Но настоящей машиной Бонда стал DB5 из третьего фильма франшизы "Голдфингер", выпущенного в 1964 году. Через шесть десятилетий DB12 получает специальное издание к юбилею.

Роскошный гранд-турер был ухаживать за подразделением Q компании Aston Martin, отвечающим за высококастомные автомобили. Название отдела они не выбрали случайно, оно имеет связь с фильмами и романами Яна Флеминга. Q - это вымышленное исследовательско-разработочное подразделение британской Секретной службы, а в реальной жизни Q отвечает за высококлассные модели Aston Martin. Для этого специального издания DB12 Goldfinger они приложили все усилия.

В машине есть покрытие из 18-каратного золота, которое украшает центральную консоль. Эта яркая отделка украшает поворотный диск для режимов вождения, а также селектор передач. Золото также использовалось для управления температурой, вентилятором и громкостью. Селектор передач не является стандартным для обычной DB12, поскольку его форма изменилась, чтобы имитировать золотую дорожку, используемую Агентом 007. В других местах в углеродном волокне переплетены металлические золотые волокна.

Мелочь, которую вы могли упустить - это логотип Восьмерка червей на солнцезащитном козырьке водителя в знак уважения к игральной карте, увиденной в последнем розыгрыше в сцене у бассейна в Майами в "Голдфингере". Q от Aston Martin также обтянул сиденья кожей в стиле складок DB5, полностью повторяя перфорированный узор в стиле принца Уэльского, эхом костюма Джеймса Бонда. Эта тема распространяется на потолочную обивку и дверные карты.

Выходя наружу, к сожалению, вы не найдете никаких гаджетов в издании DB12 Goldfinger. Лимитированный купе поставляется в цвете Silver Birch, чтобы имитировать DB5, использованный в "Голдфингере". Оно ездит на 21-дюймовых серебристых многоспицевых колесах с черными суппортами и получает эксклюзивные золотые боковые хвостовики. Кроме того, значок Aston Martin выполнен в серебре с черной эмалью, а значок "Q" на боку указывает, что это не обычная DB12.

Aston Martin выпускает всего 60 машин, по одной на каждый год с момента выхода "Голдфингера" в кинотеатрах. Покупатели получат массу удовольствия, поскольку специальный автомобиль поставляется вместе с множеством приятных мелочей. Есть индивидуальное автомобильное покрывало и стильная коробка для ключа, а также модель Speedform цвета Silver Birch. Настоящим шедевром станет кусочек сцены на перевале Фурка в "Голдфингере" на пленке 35 мм. Покупатели также получат индивидуально пронумерованную бутылку шампанского, четыре стильных бокала и журнал Aston Martin 1 из 60.

Скорее всего, Aston Martin станет главным героем в следующем фильме франшизы. 26-я часть запланирована, но пока нет предварительной даты выпуска, и все еще неизвестно, кто исполнит роль Джеймса Бонда. Пятифильмовый цикл Даниэля Крейга завершился. По словам продюсеров, фанаты могут ожидать "реинкарнацию" серии.