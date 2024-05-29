Главное в новости: Alfa Romeo 8C получит механическую коробку передач.

Ни одна машина не идеальна, но некоторые, как Alfa Romeo 8C Competizione, приближаются к этому идеалу. У нее есть внешность и двигатель, но всегда тормозила плохо работающая роботизированная шестиступенчатая последовательная коробка передач. Теперь это исправлено благодаря новому афтермаркетовому пакету от швейцарского тюнера Officine Fioravanti. Он заменяет старую трансмиссию на нормальную шестиступенчатую механику, а также вносит несколько других улучшений в автомобиль.

Пакет включает в себя новую тормозную систему из карбон-керамики, электронно управляемую и регулируемую подвеску Öhlins, "значительное снижение веса автомобиля" и новые карбоновые сиденья, утвержденные FIA. Он также обновляет программное обеспечение калибровки двигателя, увеличивая мощность, но Officine Fioravanti не разглашает новые цифры. Мы обратимся за более конкретной информацией и обязательно обновим эту статью, как только получим ответ.

8C Competizione дебютировала в 2007 году с 4,7-литровым V-образным восьмисильным двигателем от Ferrari мощностью 444 лошадиных сил и крутящим моментом 354 фунт-фута. Alfa заявляла, что купе может разогнаться до 62 миль в час за 4,2 секунды и достигнуть максимальной скорости 181 миль в час. Было выпущено всего 500 купе и 500 кабриолетов, которые сразу же были распроданы, и лишь несколько машин попали в Америку.

Officine Fioravanti впервые привлекла наше внимание несколько лет назад, когда представила рестомод Ferrari Testarossa. Как и в случае с 8C, тюнер увеличил мощность, снизил вес и улучшил подвеску. Недавно тюнер также представил пакет для Ferrari 512 Berlinetta Boxer, который заменяет системы зажигания и топлива.