Вольво EX90 на $80,000: как он обогнал всех на одном досадном повороте

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Volvo наконец-то запускает свой полностью электрический флагман EX90 после серии задержек.

Интерьер выглядит великолепно, но переключатели окон - раздражающий пример излишней экономии.

Это не является решающим фактором, но нам предстоит увидеть, насколько хорош на дороге EX90, чтобы оправдать его долгий период инкубации и отсутствующие функции.

EX90 - долгожданный электрический флагман Volvo. Это начало новой эры для Volvo, с новой платформой, новым интерьером, новой информационно-развлекательной системой и новым комплексом безопасности. Находясь внутри, он ощущается таким же роскошным, как можно было бы предположить по его стартовой цене в $81 290. Пока вы не посмотрите на переключатели окон.

Фото: Motor1.com InsideEVs Оскорбительный переключатель, мой смертельный враг.

Volvo скопировал мою меньше всего любимую деталь из Volkswagen ID.4. Вместо того, чтобы дать вам четыре отдельных переключателя для четырех окон автомобиля, Volvo предлагает вам переключатель для левого окна, переключатель для правого окна и кнопку переключения. Переключатель меняет "фокус" между передними и задними окнами. Так что, если вы хотите опустить передние и задние левые окна, вы нажимаете на переключатель левого окна вниз, переключаете фокус на задние, используя переключатель, и затем снова нажимаете на тот же переключатель.

Окно, которое вы фактически открываете при первом нажатии на переключатель, зависит от того, где вы оставили переключатель. Поскольку индикатор выбранных окон представляет собой чрезвычайно тонкие подсвеченные линии, расположенные на расстоянии в сантиметр друг от друга, сложно сразу определить, какие окна выбраны. В яркий солнечный день в светлой и просторной кабине EX90 это практически невозможно. Volkswagen, по крайней мере, подсвечивает слово "REAR" яркими буквами, чтобы показать вам, что выбрано.

Фото: Motor1.com По крайней мере, выглядит хорошо. Мне нравится цвет "Песчаные дюны".

Но не путайтесь. Версия Volvo, хотя и раздражающая, гораздо менее раздражающая, чем у Volkswagen. VW использует емкостную сенсорную кнопку для переключения заднего окна. В результате она не всегда срабатывает с первой попытки. Хотя двухшаговый процесс для опускания заднего окна раздражает, трехшаговый процесс, когда первая попытка не увенчается успехом, неприемлем. Четыре шага, если вы случайно опускаете передние окна, пытаясь выбрать задние, или наоборот.

<h2 id="subheader_1">Почему они это делают?</h2> <p>

Это дешевле.

Автопроизводители экономят копейки, когда перестраиваются для продажи электромобилей. Высокие затраты на производство батарей делают электромобили дороже в производстве, чем эквивалентные бензиновые автомобили, и потребители показали, что они не готовы полностью платить премию. Так что автопроизводители, уже беспощадные в отношении избыточных расходов, становятся более настойчивыми. Для переключателей окон они утверждают, что незначительное удобство стоит того.

"Как часто вы опускаете задние окна?" - спросил меня представитель Volvo. Я плохая цель для этого вопроса, потому что я опускаю все четыре окна на часть практически каждой поездки. Мне нравится свежий воздух, я живу в умеренном климате, и я не переношу ощущение ударного ветра, когда открыто только одно окно.

Хотя я могу быть не типичным случаем, опускание окон - это не какой-то странный крайний случай. Люди ездят с открытыми окнами постоянно. Многие опускают все окна, кто-то опускает только свое окно. Но в больших семейных внедорожниках перевозят большие семьи и их собак. Между детьми, которые опускают окна и забывают их поднять при постановке автомобиля на стоянку, собаками и маленькими детьми, я представляю себе, что управление задними окнами водителя используется относительно часто в подобных автомобилях.

Фото: Motor1.com Volvo В этой кабине не так уж и много на что пожаловаться.

Это лишь один из аспектов? Нет. Но когда вы запускаете флагман за $80 000, который должен возглавить вашу следующую эру, вы продаете образ предельного роскоши. Поднимая цену до начала продажи автомобиля, вы создаете более высокие ожидания. Обрезать такой очевидный угол - странное начало. Если EX90 будет так же хорош на дороге, как внутри, все может быть простительно. Но вам придется подождать до нашего первого теста, чтобы узнать, справилась ли Volvo.