Chevrolet Confirms Twin-Turbo Z06 Engine for 2026 Corvette ZR1

Автопроизводитель Chevrolet опубликовал тизерное видео на модель 2025 C8 Corvette ZR1, предоставив возможность послушать звучание этого суперкара с двигателем в центре. По мнению экспертов, в звуке присутствует характерный шум турбонагнетателя, который перекрывает звучание V-образного восьмицилиндрового двигателя. Кроме того, в видео есть пасхалка, указывающая на то, что двигатель ZR1 будет связан с двигателем V-8 с плоской коленчатой валом и двумя верхними распределительными валами из C8 Z06.

Компания Chevy сообщила о наличии пасхалки в видео, и нам потребовалось несколько просмотров, прежде чем мы ее обнаружили. Примерно на 10-й секунде видео можно увидеть небольшую ракету, взлетающую в центре кадра. Это та же ракета, которую GM наносит на различные детали LT6 V-образного восьмицилиндрового двигателя Z06. Инженеры Chevy назвали этот двигатель Gemini, потому что по сути это два спаренных четырехцилиндровых блока с общим коленчатым валом.

Сначала сложно разобрать, но как только вы увидите метку Gemini на двигателе LT6 и пересмотрите видео, это станет гораздо очевиднее. Вихревой синий материал в видео также может быть отсылкой к турбонаддуву.

Согласно слухам, ZR1 впервые в истории Corvette получит турбированный двигатель, и это, кажется, является самым убедительным доказательством. В модели Z06 атмосферный двигатель LT6 рабочим объемом 5,5 литра развивает мощность 670 лошадиных сил. С установленными двумя компрессорами — и мы предполагаем, что их будет два, так как одиночный турбокомпрессор не имеет особого смысла в высокопроизводительном V-образном восьмицилиндровом двигателе — этот агрегат сможет показать впечатляющие показатели мощности.

Мы скоро узнаем все подробности. Премьера новой ZR1 должна состояться в этом лете.

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