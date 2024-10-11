Volkswagen Taos 2025 года начинается с $26 420

Volkswagen анонсировала цену на обновленный кроссовер Taos 2025 года.

Базовая цена выросла на $1,000, но один комплектация стал дешевле, чем в прошлом году.

Он остается одним из самых доступных автомобилей Volkswagen.

Месяц назад Volkswagen представил обновленный Taos 2025 года, кроссовер на базе Golf для Северной Америки. Для автомобиля не было сделано множества радикальных изменений, наиболее заметны увеличение мощности, обновленный интерьер и новая трансмиссия. Неудивительно, что цена не сильно изменилась по сравнению с предыдущим модельным годом, а для одной комплектации даже стала немного дешевле.

Цены начинаются от $26,420 за переднеприводный Taos S, включая плату за доставку в размере $1,425, на $1,000 больше, чем в модели 2024 года. Самая дорогая версия - SEL за $36,120, которая поставляется стандартно с полным приводом 4Motion от VW, обычно доступным за $1,700 в дополнение к моделям с передним приводом. Вот полный разбор цен на каждую модель и сравнение с эквивалентными комплектациями 2024 года. Все цены включают доставку.

Модель 2025 2024 Изменение Taos S $26,420 $25,420 + $1,000 Taos S 4Motion $28,120 $27,760 + $360 Taos SE $29,320 $29,590 - $270 Taos SE 4Motion $31,020 $31,040 + $20 Taos SE Black $31,570 $31,790 + $220 Taos SE Black 4Motion $33,270 $33,440 + $170 Taos SEL 4Motion $36,120 $34,940 + $1,180

Помимо интерьера с новым плавающим 8-дюймовым информационно-развлекательным экраном, Taos также получил некоторые механические обновления. VW обновила свой 1,5-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, мощность которого возросла с 158 до 174 лошадиных сил, а крутящий момент остался на уровне 184 фунт-футов. Ранее модели Taos 4Motion оснащались семиступенчатой роботизированной коробкой передач, но покупатели нашли ее переключение слишком резким, поэтому VW заменила ее на восьмиступенчатую автоматическую.

Появились новые цвета и варианты колес, но в остальном это не радикальное обновление. Taos остается одним из более доступных вариантов VW в Северной Америке, уступая недавно обновленному Jetta за $23,320.