Начальная цена Nissan Frontier 2025 — 33 560 долларов

Новый Nissan Frontier стал дороже - теперь цена начинается с $33,560.

Среднеразмерный грузовик поставляется с более широким выбором стандартного оборудования и увеличенными вариантами длины кузова.

Модель Frontier 2025 поступит в продажу поздним летом.

Nissan обновил Frontier на 2025 год, добавив больше стандартного оборудования по всей линейке. Однако эти улучшения повлекли за собой увеличение цены - 2025 Frontier стоит дороже, чем модель 2024 года по всему модельному ряду. Цена на Frontier начинается с $33,560 за базовую версию King Cab S 4x2, на $1,540 больше, чем раньше.

Теперь Frontier поставляется стандартно с телескопическим рулевым колесом, раздвижным задним окном и держателем для солнцезащитных очков в верхней консоли. Грузоподъемность грузовика также увеличилась на 500 фунтов и составляет 7,150 фунтов, поскольку он продолжает использовать 3,8-литровый V-6 двигатель, который развивает те же 310 лошадиных сил и 281 фунт-фут крутящего момента.

В 2025 году у Frontier SV и более высоких комплектаций появился более крупный 12,3-дюймовый инфотеймент-дисплей, который добавил беспроводную совместимость с Android Auto и Apple CarPlay. Также теперь в комплектации есть шестидюймовое электрически регулируемое сиденье водителя с двухпозиционной поддержкой поясницы.

У SV-версий и выше стандартны 17-дюймовые колеса, в то время как у комплектаций Pro-X, Pro-4X и SL есть четырехпозиционное сиденье для пассажира. Nissan также расширил вариант с длинной колесной базой и кузовом длиной шесть футов, чтобы включить комплектации Pro-4X и SL наряду с SV на 2025 год, что обходится в дополнительные $500 независимо от комплектации. Продажи начнутся поздним летом.

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