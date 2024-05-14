Kia Sorento Plug-In Hybrid 2025 дешевле прошлогодней модели.

Автопроизводитель Kia объявил цены и информацию о гибридной и подключаемой гибридной версиях Sorento 2025 года во вторник. Обе модели получили обновление, которое мы уже видели у чисто бензиновой модели 2024 года. Как можно было ожидать, цены выше по сравнению с прошлым годом, в некоторых случаях значительно. Но в этом году есть сюрприз. Базовая цена новой plug-in гибридной версии Sorento на самом деле ниже, чем раньше.

Это произошло из-за появления новой базовой комплектации. Теперь EX является стартовой точкой для plug-in гибрида с ценой от $49 365, включая $1 375 за доставку. Это на $2 300 меньше, чем базовая цена в прошлом году, при этом вы все равно получаете тот же гибридный силовой агрегат мощностью 261 лошадиная сила и 258 фунт-футов крутящего момента. Напомним, что это турбированный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с одним электромотором и батареей на 14 киловатт-часов. Электрический запас хода Sorento 2025 года составляет 30 миль.

Комплектация EX также включает в себя роскошь, такую как обогреваемые передние сиденья с электроприводом, 12,3-дюймовый центральный дисплей, 19-дюймовые алюминиевые диски, светодиодные фары, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, а также множество портов USB по всему трехрядному салону. Обновления по воздуху являются стандартными, также как и набор водительских помощников: помощь при удержании в полосе, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о перекрестном движении сзади, предупреждение о слепых зонах, предотвращение столкновений спереди и многое другое. Все это завернуто в обновленный экстерьер, который Kia представила в прошлом году.

Переход на комплектацию SX Prestige обойдется в $54 465, что на $2 800 дороже, чем в прошлом году. Здесь вы найдете вещи, такие как кожаная обивка, обогреваемые и вентилируемые сиденья, аудиосистема Bose, два 12,3-дюймовых экрана для водителя и центральной информационной системы, и многое другое. Только здесь также доступен полный пакет водительских помощников от Kia, таких как предотвращение столкновений при изменении полосы движения, переднее столкновение и камера кругового обзора.

Kia также объявила цены и детали о гибридной версии Sorento. За вариант EX с передним приводом придется заплатить $40 065, а полный привод увеличит стоимость до $41 865. Это умеренное увеличение на $1 700 и $1 200 по сравнению с прошлым годом. Sorento Hybrid SX Prestige с мощностью гибридного силового агрегата 227 лошадиных сил увеличился на $4 400 и теперь стоит $48 265. Этот гибридный агрегат остается прежним с 2024 года: турбированный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с одним электромотором, который питается от батареи на 1,5 киловатт-часов.

Обе модели гибридного Sorento будут доступны в конце этого года.

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