Kia K4 2025 года начинает свою цену с $23,145.

Kia объявила цены на самый доступный автомобиль в своем линейке - седан K4. 2025 Kia K4 будет стоить $23,145 с учетом платы за доставку в $1,155. Заменяя Forte в линейке Kia, K4 в настоящее время является одним из самых дешевых автомобилей в Америке.

За эту цену вы получите 2,0-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель мощностью 147 лошадиных сил и 132 фунт-футов крутящего момента. Мощность передается на передние колеса с помощью бесступенчатой автоматической трансмиссии (CVT). Базовая комплектация LX получит беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, а также пакет систем помощи водителю по стандарту, включая ассистент ограничения скорости, ассистент удержания полосы и адаптивный круиз-контроль с функцией стоп-энд-го. Также предусмотрено стандартное мониторинг слепых зон и предупреждение о движении задним ходом.

МодельЦена

Kia K4 LX$23,145

Kia K4 LXS$24,145

Kia K4 EX$25,145

Kia K4 GT-Line$26,345

Kia K4 GT-Line Turbo$29,245

Варианты для 2025 K4 включают в себя доступный многосегментный дисплей в кокпите, аудиосистему Harman Kardon, подогреваемые и вентилируемые сиденья, а также люк.

Перейдя к модели GT-Line за $26,345, вы получите уникальный стиль спереди и сзади, а также более крупные 18-дюймовые легкосплавные диски и несколько черных элементов отделки снаружи. GT-Line Turbo идет дальше, заменяя базовый двигатель на турбированный 1,6-литровый четырехцилиндровый, развивающий 190 лошадиных сил и 195 фунт-футов крутящего момента. Это обойдется вам дополнительно $2,900.

Базовая версия K4 должна появиться у дилеров в сентябре 2024 года. GT-Line появится через месяц, за ним последует турбо-модель в начале 2025 года.

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