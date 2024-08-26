Hyundai Sonata 2025 будет стоить от $27 800

Компания Hyundai представила обновленный седан Sonata 2024 года, и модельный ряд на 2025 год стартует с небольшим повышением цен. В этом году автомобиль стал доступнее благодаря возвращению версии SE как стартового варианта. Цена на новую Sonata 2025 начинается с $27 800 (все цены включают плату за доставку в размере $1 150), что на $850 дешевле, чем модель SEL 2024 года.

В Sonata SE установлена та же силовая установка, что и в SEL - 191-сильный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Стандартное оснащение новой базовой модели включает 16-дюймовые легкосплавные диски, LED-фары ближнего света, дневные ходовые огни на LED, LED-фонари заднего хода и автоматическое управление фарами.

Модельный ряд Sonata 2025

2025 Sonata Trim 2025 Price (w/ dest.)2024 Price (w/dest.)

Sonata SE$27,800N/A

Sonata SEL$28,900$28,650

Sonata SEL Convenience$31,950N/A

Sonata SEL Hybrid$32,150$31,950

Sonata N Line$36,400$36,100

Sonata Limited Hybrid$38,600$38,350

В интерьере SE установлен двухзонный автоматический контроль температуры, кнопка запуска двигателя, беспроводное и проводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, 12,3-дюймовый информационно-развлекательный экран и четыре порта зарядки USB-C (два спереди и два сзади). Среди систем безопасности - девять подушек безопасности, помощь при удержании на полосе, ассистент следования за полосой, система помощи при избегании столкновений спереди с детекцией пешеходов и велосипедистов, а также предупреждение о столкновении с слепым углом и помощь при движении задним ходом.

Остальные модификации Sonata 2025, такие как SEL, N Line, а также SEL и Limited в исполнении гибридов, подорожали на несколько сотен долларов. Кроме того, Hyundai представляет SEL Convenience в качестве новой самостоятельной версии. Возможна установка полного привода для SEL, а более мощная модель Sonata N Line остается в линейке с мотором мощностью 290 л.с., но теперь с воздуховодами во втором ряду. Гибриды продолжают использовать 192-сильный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель и шестиступенчатую коробку передач.

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