Цены на Honda Civic Hatchback 2025 года значительно выше, чем в прошлом году

Цены на хэтчбек Honda Civic 2025 начинаются от $28 545. Самый доступный Civic Hybrid hatch стоит $31 045. В линейке 2025 года нет модификации LX, вместо нее появился базовый уровень комплектации Sport.
Honda постепенно анонсировала цены на семейство Civic 2025 года, и наконец у нас есть информация о хэтчбеке. Он всегда был дороже седана, но с обновленной линейкой, отказавшейся от базовой комплектации LX и добавив гибридную силовую установку, пятидверный автомобиль стоит значительно больше, чем в прошлом году.
Фактически, единственный Civic Hatchback за $30 000 - это Sport. Теперь это базовая комплектация, стоимостью от $28 545. Далее идет Sport Hybrid, заменяющий EX-L за $31 045. Sport Touring возвращается в качестве топ-модели, теперь с стандартной гибридной силовой установкой по цене $34 045. В сравнении, самый дешевый Civic LX Hatchback 2024 года был дешевле на $2 500 и стоил $26 045.
Вот разбивка цен, сравнивающая 2025 и 2024 год. Все цены включают плату за доставку $1 095 от Honda.
|2024 Модификация хэтчбека / Цена
|2025 Модификация хэтчбека / Цена
|Разница
|LX / $26 045
|N/A
|N/A
|Sport / $27 445
|Sport / $28 545
|+ $1 100
|EX-L / $29 745
|Sport Hybrid / $31 045
|+ $1 300
|Sport Touring / $32 545
|Sport Touring Hybrid / $34 045
|+ $1 500
В 2025 году в Civic внесены изменения, в частности, незначительный фэйслифт и упомянутый ранее гибридный двигатель. Это 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с двойной электромоторной установкой, приводящий передние колеса через CVT. Он развивает 200 лошадиных сил, что соответствует показателям производительности Si, превосходя его в крутящем моменте - 232 фунт-фута. Гибрид заменяет турбированный 1,5-литровый двигатель, который теперь эксклюзивен для Si. Если вы не хотите гибрид, то Civic Sport все еще оснащен знакомым атмосферным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем. Однако мощность упала до 150 лошадиных сил, и для любой версии Civic, кроме Si или Type R, нет варианта с механической коробкой передач.
Honda ожидает, что 40 процентов покупателей Civic Hatchback выберут одну из гибридных версий. Скоро мы узнаем, насколько точной оказалась эта оценка - хэтчбеки уже отправляются дилерам.