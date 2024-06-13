В 2025 году BMW M2 получит на 20 лошадиных сил больше, но кому это важно, когда у него теперь серебристые колесные диски

После представления обновленного 2 Series, BMW показывает 2025 M2. Основной цифрой является увеличение мощности на 20 лошадиных сил до 473 л.с., что ставит этот маленький купе наравне с ручными версиями M3 и M4. Но сотрудники Motor1 больше всего впечатлены новыми серебристыми колесами M2.

Слишком долго мы жили под тиранией черных, серых и алмазно-резных дизайнов колес. M2 не был исключением, но на 2025 год купе получает опцию серебристых легкосплавных дисков, которые выглядят довольно привлекательно. Те же самые диски доступны также для недавно обновленных M3 и M4.

Двигатель остается тем же самым битурбо объемом 3.0 литра, используемым во многих автомобилях M, и хотя мощность увеличивается, крутящий момент остается прежним. Для модели с шестиступенчатой коробкой передач - 406 фунт-футов, а для восьмиступенчатой автоматической - 443 фунт-фута. BMW также утверждает, что изменила карту подачи газа для этого двигателя для более быстрого отклика. Дополнительная мощность позволяет сократить время разгона M2 на 0,1 секунды - 4,1 секунды для ручной коробки и 3,9 для автоматической.

BMW не изменила кузов нового M2, но к 2025 году палитра цветов расширяется, а эмблемы и выхлопные трубы теперь черные. Внутри вы получаете последнюю информационно-развлекательную систему BMW, iDrive 8.5, новое спортивное рулевое колесо с плоским дном и опциональные красные акценты для стандартных спортивных сидений. Углеродные сиденья теперь также предлагаются как самостоятельная опция, а не входят в дорогой пакет из углеродного волокна.

Производство начнется в августе, а базовая цена вырастет с $64,195 до $66,075. Значительное увеличение цены за машину, которая в конечном итоге претерпела минимальные изменения, но все равно выгодное предложение, если учесть, что 2025 M3 стоит на $11,100 дороже. Плюс, нельзя оценить в деньгах серебристые колеса. Ведь правда?