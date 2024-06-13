Модель BMW 2 Series 2025 почти не отличается

Недавно BMW активно обновляла свою линейку автомобилей. В среду автопроизводитель представил обновленную 2 Series, и если вы заметите изменения, то действительно хорошо разбираетесь в BMW. Продажи начнутся в августе, а небольшое увеличение цен поднимет всю линейку выше отметки в $40 000.

На сколько мы можем судить, в 2 Series нет механических изменений, двигатели 2.0-литровый четырехцилиндровый для 230i и 3.0-литровый 'шестерка для M240i остаются без изменений. Это значит, что у первого мощность составляет 255 лошадиных сил и 295 фунт-футов крутящего момента, а у второго - 382 л.с. и 369 фунт-футов. Оба стандартно оснащены восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а полный привод xDrive доступен за $2 000.

МодельЦена 2025Цена 2024

230i$40 375$39 795

230i xDrive$42 375$41 795

M240i$51 275$50 695

M240i xDrive$53 275$52 695

Внешне обновленная 2 Series отличается не так уж и сильно. Появился новый опциональный пакет "M Sport Professional" с черными элементами отделки и дополнительным спойлером. BMW также добавила несколько новых вариантов цветов, включая Vegas Red и Zandvoort Blue, ранее эксклюзивный для M2, но теперь доступный для M240i.

Фото: Motor1.com

Наиболее заметной изменение в интерьере - информационно-развлекательная система, работающая на базе iDrive 8.5 от BMW, которая немного удобнее предыдущей версии. Также добавлена стандартная подсветка салона, интегрированная в вентиляционные отверстия. Кроме того, появились новые дизайны рулевых колес, включая руль с плоским нижним краем для спортивных версий, и подогреваемые сиденья теперь стандартны.

Итак, здесь нет ничего революционного, но и 2 Series и не нуждалась в глобальных изменениях. Он все еще должен оставаться идеальной отправной точкой для классической динамики вождения BMW.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.