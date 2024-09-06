Audi A3 2025 будет доступен только с системой полного привода Quattro и с увеличением крутящего момента

Переднеприводный A3 ушел в 2025 году, поэтому компактный роскошный седан теперь доступен только с полным приводом Quattro. В нем по-прежнему установлен турбированный 2,0-литровый бензиновый двигатель, но теперь его крутящий момент составляет 236 фунт-футов, что на 15 фунт-футов больше.

Мощность двигателя 2.0 TFSI остается неизменной - 201 лошадиная сила. Благодаря увеличению крутящего момента, Audi утверждает, что A3 2025 года теперь быстрее на 0,3 секунды до 60 миль в час, чем раньше. Для этого теперь требуется ровно шесть секунд. Если это слишком медленно, обновленный S3 разгоняется до 60 миль в час за 4,4 секунды. Высокопроизводительная версия получила еще 22 лошадиные силы, что дает в сумме 328 л.с. S3 продолжает работу с крутящим моментом 295 фунт-футов.

Да, официальные изображения по-прежнему показывают модели, продаваемые в Европе, где седан предлагается наряду с более практичным пятидверным Sportback. В 2025 году американская версия A3 имеет стандартные 17-дюймовые колеса V-spoke и опциональные 18-дюймовые пятидвойные спицы с двухцветной отделкой. Доступны четыре новых цвета кузова: Arkona White, Arrow Gray pearl effect, Progressive Red metallic и District Green metallic.

Внутри 2025 Audi A3 установлен цифровой приборный кластер с диагональю 10,25 дюйма, сенсорный дисплей с диагональю 10,1 дюйма и подсветка салона по стандарту. Два порта USB-C спереди и еще два сзади включены в базовую комплектацию, а также трехспицевое обтянутое кожей рулевое колесо. В S3 стандартны двухзонный автоматический климат-контроль, контурная подсветка, педали из нержавеющей стали, черная отделка потолка и подсвеченные пороги.

Audi A3 Quattro 2025 года начинается с уровня оборудования Premium, цена составляет $39 495, что на $600 дороже, чем у модели с полным приводом прошлого года. S3 теперь доступен по цене от $49 995, увеличившейся на $1 500. Ничего не сообщается о модели RS3, но пятицилиндровая версия дебютировала в прошлом месяце в Европе. Ожидается, что цена будет немного выше, чем у ушедшей модели, и составит от $63 395 до начала добавления опций.