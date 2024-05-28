Начальная цена Acura MDX 2025 года - 52 250 долларов

Автопроизводитель Acura объявил цены на свой обновленный кроссовер MDX во вторник, раскрыв стартовую цену в размере $52,250, включая сборы за доставку в размере $1,350. С увеличением цены появился новый фасад, переделанная приборная панель и новая инфотейнмент-система на основе сенсорного экрана, заменившая в основном ненавистную систему сенсорной панели в автомобиле прошлого поколения.

Модель2025 MDX2024 MDX

MDX$52,250$51,500

MDX A-Spec$62,850$61,445

MDX Type S$76,300$69,345

Базовая версия MDX оснащена 290-сильным 3,5-литровым атмосферным V-6, сопряженным с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, передающей мощность на передние колеса. Доплата за полный привод составит еще $1,200, а выбор доступного пакета Технологий добавит $5,400. В пакет входят 20-дюймовые диски, звуковая система Bang & Olufsen с 19 динамиками и дополнительное звукоизоляционное покрытие.

Если вы любите управлять автомобилем, мы рекомендуем обратить внимание на MDX Type S. Помимо установленного под капотом 355-сильного битурбированного V-6, он также получает 21-дюймовые черные диски с механической отделкой, четыре выпускных трубы, уникальное диффузорное изделие и четырехпоршневые тормозные суппорты Brembo спереди. Для 2025 года Type S также получает стандартный пакет Advance, который добавляет 16-позиционную регулировку сидений, подогрев задних сидений и дисплей Head-Up.

Все модели 2025 года Acura MDX получают сенсорный экран размером 12,3 дюйма с встроенной функциональностью Google. Также имеется беспроводной Apple CarPlay и Android Auto. Уход сенсорной панели означал, что у Acura появилось больше места для дополнительного хранения и улучшенного доступа к зарядному устройству.

Автомобиль Acura MDX 2025 года доступен к заказу у дилеров с сегодняшнего дня.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.