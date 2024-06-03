Mercedes-Benz E450 All-Terrain Wagon 2024 года начинается с цены 75 850 долларов".

Компания Mercedes-Benz представила обновленную версию универсала 2024 E-Class All-Terrain в сентябре прошлого года. Мы знали, что обновленный универсал появится в Америке, и теперь у нас есть информация о его цене. 2024 E450 All-Terrain будет стоить $75,850 при старте продаж, включая плату за доставку в размере $1,150. Это на $3,450 дороже, чем модель прошлого года.

Как и любой роскошный автомобиль, E450 All-Terrain доступен с бесконечным списком дополнительных опций и пакетов улучшений. Клиенты могут добавить Ночной Пакет за $200, который включает окраску передней воздушной дамки, корпусов зеркал, оконных обрамлений и задней воздушной дамки в глубокий черный глянец. Также можно выбрать подсвечиваемую решетку за $400 или потратить $310 на проекторы с анимационным логотипом Mercedes Star.

Есть 10 вариантов цветов кузова, среди которых два — Manufaktur Moonlight White металлик и Manufaktur Alpine Grey — стоят на $1,750 дополнительно. Mercedes предлагает два варианта колес: 19 и 20 дюймов. Второй набор предполагает доплату в $850.

В интерьере Mercedes предлагает девять вариантов обивки и шесть вариантов отделки. Пакет кожи за $800 добавляет вентилируемые передние сиденья и верхнюю панель приборов из MB-Tex. Стоимость пакета снижается до $350 при покупке вместе с Мультиконтурным пакетом сидений за $2,950, который включает массажные передние сиденья с подогревом и вентиляцией, подогрев передних подлокотников и систему очистки и ароматизации воздуха Air Balance компании.

Деревянная отделка центральной консоли обойдется вам в $200, а отделка серебристым металлом — в $150. Вентилируемые сиденья можно приобрести как самостоятельную опцию за $450, а подогрев задних сидений обойдется в $500.

Второй по стоимости опцией для автомобиля является Pinnacle Trim за $2,550. Клиенты получают подсвечиваемую решетку, head-up дисплей, активную окружающую подсветку и стекла с защитой от тепла и шума. Пакет MBUX Superscreen с дисплеем для переднего пассажира стоит $1,500, в то время как Зимний Пакет доступен за $450 и добавляет подогрев стеклоомывателей и подогрев рулевого колеса.

Ручные защитные шторки для задних боковых окон обойдутся в $380, а мягкое закрывание дверей — $550. 12,3-дюймовый 3D цифровой инструментальный дисплей стоит $900. Если вы хотите держать свои экраны в чистоте, выберите премиальную салфетку для их очистки за $30 у компании.

Пакет помощи водителю также доступен за $1,950, добавляя несколько функций безопасности, таких как активная помощь в избежании столкновений, помощь при торможении, аварийная остановка и другие. Подушки безопасности для задних боковых ударов стоят $700, в то время как фары Digital Light бренда обойдутся в $990.

Универсал с двигателем Mercedes турбированным 3,0-литровым гибридным рядным шестерком, который работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой. Он развивает мощность 375 лошадиных сил и 369 фунт-футов крутящего момента, разгоняя автомобиль до 60 миль в час за заявленные 4,6 секунды — быстрее, чем предыдущая модель. Производитель ограничивает максимальную скорость универсала до 130 миль в час, в то время как полный привод и адаптивная пневматическая подвеска идут в стандарте.

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