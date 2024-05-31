Jeep Wagoneer S 2024 разгоняется до 60 миль в час быстрее, чем Trackhawk с двигателем Hellcat

Компания Jeep уже несколько лет продает небольшой электрический автомобиль в Европе под названием Avenger, и теперь она представляет свой первый электромобиль для американского рынка. На мероприятии в четверг в Нью-Йорке Jeep только что представил модель Wagoneer S, роскошный внедорожник мощностью 600 лошадиных сил по цене $71,995.

Wagoneer S - это второй автомобиль на платформе STLA-Large от Stellantis, после нового Dodge Charger. Он использует батарейный блок емкостью 100,5 кВтч, который, как утверждает Jeep, обеспечит запас хода более 300 миль. Хотя Jeep не предоставляет информации о скорости зарядки в киловаттах, но учитывая, что мы знаем, что Charger может заряжаться до 350 кВт, Wagoneer S, должен быть одним из самых быстрых в зарядке электрических внедорожников. Jeep утверждает, что Wagoneer S может зарядиться с 20 до 80 процентов за 23 минуты на самых мощных зарядных станциях постоянного тока.

Wagoneer S выглядит совершенно иначе по сравнению с массивным полноразмерным Wagoneer, и он значительно меньше, всего 192,4 дюйма по сравнению с 214,7 дюйма у бензинового Wagoneer. Фактически, Wagoneer S немного меньше по размерам, чем Grand Cherokee с короткой колесной базой. Это самый элегантный внедорожник от Jeep, с зауженным остеклением и узким задним стойкой, которые напоминают о различных моделях Range Rover. Форма помогает снизить аэродинамическое сопротивление до 0,29, что не вызовет проблем у Tesla Model Y с его 0,23, но это меньше, чем у любого предыдущего Jeep. Торговая марка Jeep - семь вертикальных планок радиаторной решетки - остается прежней, но у Wagoneer S сниженные требования к охлаждению делают ее чисто декоративной. Теперь она также подсвечивается, так что вы сможете определить, что это за модель и ночью.

Внутри это настоящий технологический праздник, как и у моделей Grand Cherokee и Wagoneer. Jeep с гордостью сообщает о "45 дюймах экранного пространства", разделенных между приборной панелью, основным инфотейнмент-дисплеем, дисплеем климат-контроля и дисплеем пассажира. Launch Edition также получает стандартную аудиосистему McIntosh с 19 динамиками. Но ничто здесь не должно показаться радикальным для нынешних покупателей внедорожников Jeep, за исключением, возможно, владельцев Wrangler.

В стандартной комплектации Wagoneer S Launch Edition оснащен двигателем с двумя электромоторами для полного привода, но передний электромотор отключается для увеличения эффективности. Мощность составляет 600 л.с. и 617 фунт-футов крутящего момента, и Jeep утверждает, что Wagoneer S разгоняется с 0 до 60 миль в час за удивительные 3,4 секунды. Это делает его быстрее даже старого Grand Cherokee Trackhawk с двигателем мощностью 707 л.с.

Интересно, что в пресс-релизе Jeep не уделил много времени обсуждению внедорожных качеств Wagoneer S, и в спецификации нет информации о углах подъезда, угле пересечения препятствий, угле съезда и подобных характеристиках. Вероятно, компания собирается представить эти данные в серийной версии концептуальной модели Wagoneer S Trailhawk, созданной наряду с обычной машиной.

Wagoneer S имеет режимы вождения для снега и песка, хотя нет регулируемой пневматической подвески, как на Grand Cherokee и Wagoneer. В стандартной комплектации предусмотрены все последние системы безопасности, а также Jeep включает домашний зарядный уровень-2.

Мы предполагаем, что в ближайшие месяцы Jeep расширит линейку Wagoneer S, снизив порог входа с текущих почти $72,000. И, что удивительно, в будущем у Wagoneer S может появиться бензиновый двигатель, так как платформа STLA-Large предназначена для обоих типов силовых агрегатов. В любом случае, модель Wagoneer S Launch Edition появится у дилеров в США этой осенью.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в ваш почтовый ящик ежедневно.

Зарегистрируйтесь для получения более подробной информации, ознакомьтесь с нашей

Политикой конфиденциальности и Условиями использования.