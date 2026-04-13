Технология Tesla «Полное самоуправление» получила одобрение в Европе, но не в Великобритании

Компания Tesla объявила о запуске системы Full Self-Driving Supervised в Европе, и первой страной, где технология получила одобрение для использования на дорогах, стали Нидерланды. Произошло это спустя почти шесть лет после изначального релиза системы.

Программное обеспечение, предлагаемое в качестве опции для моделей Tesla, таких как Model 3 и Model Y, позволяет автомобилям самостоятельно двигаться, в том числе по оживлённым городским улицам, а также автоматически останавливаться на светофорах. Управление рулём, торможением и ускорением в данном случае полностью берёт на себя электронная система.

Вместе с тем, представители Tesla подчёркивают: несмотря на название, система Full Self-Driving Supervised требует постоянного контроля со стороны водителя и не делает автомобиль полностью автономным. Ответственность за происходящее на дороге сохраняется за человеком, находящимся за рулём.

В отличие от некоторых других производителей, таких как Volvo, Mercedes и ряда китайских марок, использующих технологию LiDAR, Tesla полагается на сеть внешних камер и датчиков. Они передают информацию на встроенный искусственный интеллект, который анализирует дорожную обстановку и возможные сценарии развития событий.

В компании Tesla утверждают, что при использовании версии FSD с контролем водителя вероятность столкновений снижается до семи раз на каждый километр пробега по сравнению с вождением без этой системы. По заявлениям производителя, на сегодняшний день автомобили с активированной FSD (Supervised) преодолели более 14 миллиардов километров по всему миру.