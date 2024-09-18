Tesla Superchargers Available for General Motors Electric Vehicles at Last

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Наконец-то этот день настал.

Компании General Motors и Tesla открыли сегодня более 17 800 суперзарядок в США и Канаде для владельцев электромобилей Chevy, GMC и Cadillac. Это означает, что владельцы электромобилей GM получили доступ к широкой сети наиболее надежной быстрой зарядки в стране, присоединившись к владельцам Ford и Rivian, которые получили доступ ранее в этом году.

Однако, как показали предыдущие запуски, наличие доступа к суперзарядкам еще не означает, что владельцы могут начать заряжать свои автомобили сегодня. Сначала им нужно получить адаптеры.

Сейчас открыты заказы на адаптер GM Combined Charging System (CCS) к стандарту зарядки North American Charging Standard (NACS). Как и Ford и Rivian, GM получает многие из этих адаптеров непосредственно у Tesla. Однако GM отмечает, что у него также есть другой поставщик адаптеров, чтобы помочь удовлетворить спрос, с чем Ford испытывает трудности, поскольку его запасы ограничены.

Фото: Motor1.com General Motors Адаптер NACS GM

В отличие от Ford и Rivian, GM не раздает их владельцам бесплатно. Адаптеры стоят $225. До конца года GM бесплатно доставит его вам домой — а не в дилерскую. Вице-президент GM Energy Уэйд Шеффер сказал InsideEVs, что он уверен, что компания сможет удовлетворить спрос на адаптеры.

«Помимо количества адаптеров, которые мы договорились купить у Tesla, мы закупили у поставщика третьей стороны. Как только цепочка поставок будет заполнена, мы будем очень эффективно общаться с покупателями. Владелец GM сможет загрузить приложение [...], чтобы заказать свой адаптер», — сказал InsideEVs Шеффер.

Приложение сообщит вам, есть ли он в наличии, и если нет, GM будет держать клиента в курсе, когда поступят адаптеры. Шеффер отказался комментировать, когда он ожидает, что у большинства владельцев, которые хотят адаптер, он будет.

«Наша цель — сделать это как можно более оперативно», — сказал он InsideEVs, когда его допросили.

Более плавный запуск — Надеемся

Есть основания полагать, что владельцы электромобилей GM пройдут более плавный опыт запуска, чем у владельцев Ford. GM изначально обещала доступ к суперзарядкам к весне 2024 года и сказала InsideEVs еще в июне, что программное обеспечение и пользовательский опыт практически полностью завершены. GM отказалась объяснить, что послужило причиной трехмесячной задержки, но сказала, что дополнительное время позволило провести более обширные испытания, гарантируя владельцам последовательный опыт.

Фото: Motor1.com General Motors

К сожалению, компания не добавила поддержку функции Plug-and-Charge на суперзарядках. Это означает, что владельцы электромобилей GM должны будут инициировать зарядку, используя приложение своего автомобиля — MyCadillac, MyChevrolet или MyGMC — или через приложение Tesla.

«Опыт использования приложения — возможность начать, остановить, найти, зарядить и оплатить на этой сети суперзарядок — будет выдающимся как здесь, в США, так и в Канаде», — сказал Шеффер.

Фото: Motor1.com General Motors

Новейшие поколения электромобилей GM на платформе Ultium смогут начать зарядку на суперзарядках сразу после того, как у владельца появится адаптер. Владельцам Chevy Bolt потребуется посетить своих дилеров для обновления программного обеспечения, чтобы получить доступ к суперзарядкам.

Водители многих электромобилей GM также заметят, что суперзарядки Tesla используют короткие кабели, предназначенные для Tesla с разъемом для зарядки сзади слева от водителя. Им может потребоваться парковаться так, чтобы кабель достигал разъема для зарядки. Не волнуйтесь, Tesla говорит, что это нормально, даже если владельцы Tesla могут быть недовольны.

GM не рекомендует использовать сторонние адаптеры. Также обратите внимание, что, как и адаптеры Ford и Rivian, эти адаптеры поддерживают только зарядку постоянным током быстрой зарядки (DCFC). Медленные зарядные устройства переменного тока (AC), такие как зарядное устройство Tesla Destination или медленная зарядка на вашем рабочем месте, не будут работать с этим адаптером.

Фото: Motor1.com General Motors NACS GM

Стратегия зарядки GM

Шеффер и другие представители GM быстро отмечают, что доступ к суперзарядкам — это часть усилий компании по зарядке, а не ключевой момент.

«Эти зарядные станции добавляются к 214 000, которые уже доступны клиентам GM», — сказал Шеффер. «Поэтому для нас это просто инкрементальное увеличение и наша возможность увеличить принятие электромобилей».

GM Energy расширяет партнерство с EVGo, предлагая быстрые зарядные станции мощностью 350 кВт по всей стране. На прошлой неделе было объявлено, что партнеры запускают 400 новых стоек на совместных станциях «флагманского» уровня, оснащенных удобствами и, слава богу, навесами. Те, кто заряжался летом, знают, что сидеть на прямом солнце в вашем автомобиле в течение 30 минут не очень приятно.

Этот дизайн будет распространяться и на другие крупные ставки GM в области быстрой зарядки. Компания является инвестором и партнером Ionna, гигантского зарядного предприятия, поддерживаемого также Honda, BMW, Hyundai Motor Group, Mercedes, Stellantis и Toyota, которое обещает установить 30 000 быстрых зарядок к 2030 году. Многие станции Ionna также будут оборудованы навесами, розничными опциями и удобствами. Между флагманскими станциями GM Energy/EVGo и планами Ionna GM явно движется к версии второго поколения зарядной станции, где это не просто куча диспенсеров на парковке супермаркета. GM также надеется привлечь зарядные станции в города для городских покупателей, у которых меньше всего вероятности иметь домашнюю зарядку.

Для всех остальных домашняя зарядка является важной частью стратегии GM. GM Energy уже предлагает портативные переключаемые зарядные устройства 120V/240V — одно из них я получил бесплатно с моим Blazer EV — и домашние зарядные станции. Но компания также расширяет свои предложения, включая системы V2L для дома, позволяющие автомобилю питать домашнюю электронику. GM Energy также будет предлагать резервные батареи для дома и другие аксессуары для домашнего энергоснабжения.

Идея заключается в том, что у GM есть решение для зарядки для всех, будь то дома или вне заведения. Шеффер сказал InsideEVs, что это долгосрочное обязательство марки, а не временное решение на переходный период.

Но нам нужны временные решения. Флагманские станции GM Energy EVGo и зарядные станции Ionna являются моделью того, куда движется отрасль. Быстрые зарядки завтра будут расположены лучше, с большим количеством удобств и схемами монетизации, которые позволяют использовать деньги, платежеспособную аудиторию. Пока их не построят, однако, будет здорово иметь доступ к суперзарядкам Tesla. В будущем могут появиться лучшие варианты, но сегодня это лучшее, что у нас есть.

Свяжитесь с автором: mack.hogan@insideevs.com