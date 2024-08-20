Грузовик Tesla все еще горит после аварии в 3 часа ночи, закрывшей шоссе

В районе Плейсер-Каунти, в Великом Сакраменто, по информации, поступившей от очевидцев, горел Tesla Semi около 3 часов утра. Дорогу пришлось закрыть на несколько часов, пока пожарные боролись с огнем.

Причина возгорания остается неясной. Несколько случаев пожаров в аккумуляторах электромобилей в Южной Корее недавно попали в заголовки новостей.

В последнее время электромобили оказываются в центре внимания, но по самой печальной причине - пожаров. После ряда случаев возгорания легковых автомобилей в Южной Корее, недавно произошел аналогичный случай в Калифорнии, который привел к продолжительному закрытию шоссе 80 на востоке штата.

Местные новостные ресурсы сообщают, что электрический грузовик, предположительно Tesla Semi, загорелся около 3:16 утра в районе Эмигрант Гэп в Плейсер-Каунти, в районе метро Сакраменто. По данным местного телеканала KCRA, дорога остается закрытой, а движение перенаправлено в другие маршруты.

Фото: Motor1.com

Представители Госавтоинспекции Калифорнии не смогли предоставить оценку времени возможного возобновления движения, однако пожарные борются с возгоранием уже несколько часов.

Официальный представитель Госавтоинспекции, с которым связался InsideEVs, направил вопросы в другой отдел, однако на момент написания данной статьи ответа так и не поступило. Мы будем информировать вас о дальнейших обновлениях. Спикер Госавтоинспекции на месте происшествия заявил телеканалу KCRA, что "в зоне возгорания дышать опасно", так как дым от горящего грузовика выбрасывается в воздух. Репортеры утверждают, что бригады планируют дать возгоранию сгореть самостоятельно, поливая его водой.

Компания Tesla и генеральный директор Илон Маск пока не прокомментировали данное происшествие на Twitter, который, похоже, является предпочтительным средством связи компании в наши дни.

Как сообщалось ранее, случаи пожаров в электромобилях статистически гораздо реже, чем возгорания в автомобилях с внутренним сгоранием, даже при меньшем количестве электромобилей на дорогах. Однако, когда они происходят, пожары литий-ионных аккумуляторов являются особенно сложными и требуют значительного времени и усилий для безопасного тушения.

Известно, что у Tesla Semi особенно крупный аккумулятор для долгосрочных перевозок. По оценкам, версия на 500 миль имеет около 850-900 киловатт-часов (кВт-ч) емкости аккумулятора, основываясь на данных по энергопотреблению. Официальная цифра пока не разглашена. Обычный электромобиль или кроссовер обычно имеет аккумулятор емкостью около 75-85 кВт-ч, в то время как электрические пикапы оснащены аккумуляторами емкостью от 123 кВт-ч до 205 кВт-ч. Таким образом, аккумулятор на 900 кВт-ч поистине огромен.

Обещанный уже давно Tesla Semi видели в процессе тестирования по всей стране и в настоящее время используется небольшим числом корпоративных паркетов, включая PepsiCo. Причина пожара остается неясной.

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