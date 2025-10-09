Tesla: расследование по обвинениям в "игнорировании красных сигналов" и "движении по встречной полосе"

В Соединенных Штатах Америки начато расследование в отношении компании Tesla после того, как было зафиксировано 58 случаев нарушения правил дорожного движения автомобилями с функцией автономного вождения. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) подготовила официальный доклад, в котором перечислены инциденты с участием транспортных средств, оснащённых системой Full Self Driving (FSD), в результате которых пострадали пять человек.

В ведомстве отметили, что начато предварительное расследование, которое позволит определить частоту и характер произошедших случаев, а также оценить возможные риски, связанные с эксплуатацией FSD на дорогах общего пользования.

По оценкам специалистов, в США насчитывается 2,9 миллиона автомобилей Tesla, оснащённых технологией ‘FSD (Supervised)’. Эта система доступна в качестве опции для различных моделей марки и позволяет транспортному средству самостоятельно совершать манёвры, такие как повороты и перестроения. При этом производитель подчёркивает, что водитель обязан постоянно контролировать ситуацию и быть готовым немедленно взять управление на себя.

Согласно деталям из доклада, речь идёт не только о пяти пострадавших. Шесть аварий произошли из-за того, что автомобиль, остановившись на светофоре, начинал движение на красный сигнал. В отчёте также приводятся примеры, когда машины выезжали на встречную полосу при выполнении или завершении поворота. Отмечается, что в подобных ситуациях у водителей зачастую не оставалось времени для своевременного вмешательства и предотвращения опасных манёвров.

Документ подчёркивает: «Хотя наибольшее количество инцидентов было зафиксировано на перекрёстках, расследование NHTSA охватит и другие возможные сценарии, например, движение рядом с полосой встречного транспорта или приближение к железнодорожным переездам».

В отчёте также говорится о том, что Tesla предприняла меры по устранению повторяющихся проблем на одном из перекрёстков в штате Мэриленд, где местные власти неоднократно фиксировали инциденты с участием автомобилей с системой автономного управления.

В июне этого года Европейский комитет по оценке безопасности автомобилей Euro NCAP выразил обеспокоенность по поводу использования компанией Tesla наименования ‘Autopilot’ для своих систем помощи водителю. Представители организации назвали такое обозначение «неуместным» и «вводящим в заблуждение». Более сложная система FSD, требующая контроля со стороны водителя, пока не получила одобрения для эксплуатации на европейских дорогах. Тем не менее, Tesla уже проводила тесты в Париже и Берлине и подала заявку на получение разрешения. Илон Маск прокомментировал ситуацию, назвав задержку «очень раздражающей».