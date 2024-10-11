Tesla представляет два автономных транспортных средства: микроавтобус и купе стоимостью менее $30 000.

Компания Tesla только что показала первые очертания своего полностью автономного "Роботакси". Автомобиль, двухдверное купе с распашными дверями по имени Cybercab, был представлен в четверг вечером во время презентации, проведенной брендом в Голливуде.

Как и по названию, Cybercab заимствует свою переднюю часть у более крупного Cybertruck, но он значительно меньше и имеет более аэродинамическую форму, всего два сиденья. Здесь нет руля и педалей, только большой экран посередине приборной панели.

Фото: Motor1.com Tesla Robovan

Генеральный директор Илон Маск не раскрыл никаких характеристик производительности или запаса хода для Cybercab, но заявил, что он будет доступен для покупки общественности за сумму менее 30 000 долларов. Также он будет оснащен индуктивной зарядкой, что означает отсутствие физической вилки для подзарядки батареи.

Маск также показал электрический фургон для перевозки людей, предназначенный для автономной перевозки больших групп людей одновременно. В настоящее время нет спецификаций для этого фургона, хотя по нашим оценкам, его вместимость составляет более 10 человек.

Tesla заявляет, что ожидает начать полностью автономные операции в Калифорнии и Техасе в следующем году с использованием Model 3 и Model Y. Но только к 2026 году Cybercab действительно выйдет на дороги. Маск давно недооценивал сроки поставки продукции Tesla, и мы предполагаем, что в этот раз ситуация не изменится. Он сам признался, что в прошлом был "оптимистичным" в плане временных рамок.

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