Tesla может начать производство нового электромобиля Model Q уже в 2025 году

Американская компания Tesla объявила о запуске производства новой модели автомобиля - Model Q, который появится на рынке уже в первой половине грядущего года. Стоимость новинки оценивается в пределах от 20 до 25 тысяч долларов. Эту информацию распространил портал Sovet.store.

По прогнозам производителя, выпуск Model Q поможет увеличить объемы продаж компании к 2025 году на 20-30%. Автомобиль, кодовое название которого - Redwood, разработан на совершенно новой платформе марки. Среди основных конкурентов называются Volkswagen ID.3 и BYD Dolphin.

Model Q будет легче на 30% и почти 4 метра в длину по сравнению с Model 3. Предполагается, что автомобиль будет оснащен одним или двумя электродвигателями. Емкость батарей составит 53 и 75 кВтч соответственно. Ожидается, что на одном заряде Tesla Model Q сможет проехать около 500 км.

Одним из последних проектов Tesla стал пикап Cybertruck, который дебютировал на мировом рынке два года назад и уже доступен для покупки в России. По данным агентства «АВТОСТАТ», за 2024 год (с мая по ноябрь) в Россию было доставлено 20 электрических пикапов Tesla Cybertruck. Большинство поставок пришлось на последний месяц осени - 8 единиц.