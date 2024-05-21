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Tesla может использовать данные из Китая для разработки системы полного самоуправления.

Американская компания Tesla может использовать информацию из КНР для ускорения разработки своих технологий помощи водителям, обрабатывая некоторые данные на местном уровне и передавая другие за пределы страны.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.05.2024, 08:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Американская компания Tesla может использовать информацию из КНР для ускорения разработки своих технологий помощи водителям, обрабатывая некоторые данные на местном уровне и передавая другие за пределы страны.

По неопубликованным источникам, автопроизводитель занимается созданием центра анализа данных для обучения алгоритмов, необходимых для своих автомобилей с функцией полностью автономного управления. Tesla стремится эффективнее использовать информацию, собираемую ее машинами в Китае, где она пока не представила полноценную версию своей системы самоуправления.

Если компания создаст центр обработки данных в КНР, ей нужно будет сотрудничать с местным партнером. По данным Reuters, Tesla ведет переговоры с Nvidia о приобретении графических процессоров для локального центра обработки данных. Говорят, что идею создания такого центра Илон Маск высказал во время своего визита в страну в апреле текущего года.

Tesla хранила данные, собранные своими автомобилями, проданными в Китае, на местном предприятии. Однако давно настаивает на возможности передачи этих данных в США. Возможно, это станет реальностью в скором времени, поскольку китайские власти смягчают правила относительно передачи данных за границу без детальной проверки безопасности в рамках годовой пилотной программы.

Компании, зарегистрированные в зоне свободной торговли в Китае, включая Tesla, смогут передавать данные за пределы страны без прохождения проверок безопасности со стороны Администрации киберпространства Китая, что раньше приводило к значительным задержкам. Эти изменения внесены с целью привлечения дополнительных иностранных инвестиций в страну для стимулирования ее экономики.

Фото: Carsweek.ru

Также на днях появилась информация о том, что в сети был представлен Tesla Cybertruck для куклы Барби. У владельца такого пикапа особый вкус.

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