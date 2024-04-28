Революционные электрокары: Tesla Model S Plaid против Lucid Air Sapphire – просто другой уровень

Немногие серийные автомобили способны сравниться с Tesla Model S Plaid или Lucid Air Sapphire по скорости разгона, но как они себя проявляют в прямом сравнении? Новое видео DragTimes собрало эти два быстрых седана для чистой гонки на четверть мили, чтобы определить, какой из них является самым быстрым серийным седаном на планете.

Этот ролик является продолжением видео ускорения Lucid, которое мы видели 21 апреля, где ведущий видео Брукс смог разогнаться до 60 миль в час за 1,77 секунды на уличных шинах Michelin. Да, автомобиль находился на предварительно подготовленной трассе в парке автоспорта Брэдентон во Флориде, но именно так можно полностью раскрыть потенциал Air Sapphire с его 1234 лошадиных сил.

Фото: Motor1.com

И вот мы подошли к соревнованию четырехдверных суперседанов. У Model S Plaid 1020 лошадиных сил - впечатляющая цифра в любом контексте, но меньше, чем у Sapphire. Мы видели, как он преодолевал четверть мили за девять секунд в прошлом, но этого будет недостаточно, чтобы обогнать Sapphire. Чтобы одержать победу, Бруксу потребуется идеальный старт на Plaid. Если водитель Lucid также совершит отличный запуск, Tesla останется позади.

Подозреваем, что Брукс хорошо осознавал это, что объясняет его преждевременный старт на первой гонке. Model S пересекает финишную черту первой, но из-за раннего старта победа достается другому гонщику по умолчанию. Иронично, на втором заезде водитель Lucid также совершает преждевременный старт, давая Model S техническую победу. Наконец, оба гонщика успешно стартуют на третьей и последней гонке. И разрыв оказывается колоссальным.

Lucid постепенно отрывается от Plaid на всем протяжении трассы, пересекая финишную черту за 8,96 секунды, развивая скорость 153 миль в час. Tesla следует за ним, финишируя за 9,28 секунды и развивая скорость 149 миль в час, но это означает разрыв в несколько длин машин.

Существует ли серийный автомобиль, который сможет обогнать Sapphire? Возможно, пришло время для схватки Lucid против Rimac Nevera.