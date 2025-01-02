Tesla и Mercedes-Benz отзывают электромобили из-за общих проблем с безопасностью

Компании Tesla и Mercedes-Benz объявили об отзыве определенного количества новых автомобилей. В случае с Tesla затронуты премиальные модели Model S и Model X. Общее количество машин, направляемых на ремонт, составляет 294 единицы.

Основная проблема кроется в подушке безопасности водителя. При сборке использовался инструмент, не идеально подходящий для процесса. Это повышает риск повреждения подушки безопасности.

На данный момент не поступало сообщений о травмах, вызванных этим дефектом. Тем не менее, необходимо оперативно устранить проблему. По словам представителей компании, безопасность клиентов на первом месте.

Что касается автомобилей марки Mercedes, в отзыв включена флагманская модель EQS, а именно версия EQS 450+. Новейшие автомобили 2023 года выпуска имеют острые края кронштейнов на крыше. При срабатывании шторок безопасности существует риск их повреждения.

В рамках сервисной кампании производитель заменит кронштейны. Кроме того, шторки безопасности будут тщательно проверены, и в случае необходимости также заменены.